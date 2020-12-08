「你有沒有興趣要一包素午餐肉？」Bonnie問。

「不要了。」我說：

她再慫恿我：「很健康的！你周一食素，可以吃。」

「我又不是天天茹素，只是一星期一次，健康的選擇也很多，不用吃素餐肉。其實，吃素也不一定健康的。」我說。

她奇怪地問道：「吃素也不健康？你不是着我別吃太多動物肉嗎？」

「多菜少肉是對的，但並非代表吃素就一定健康，你仍要知道該食物的成分及製法，以你所說的植物午餐肉為例，雖然它沒有普通午餐肉的添加劑亞硝酸鹽，但是，其鈉質含量也有不少，每100克已有485毫克；另一值得注意的是，其脂肪量很高，100克餐肉中，也有15.6克脂肪，比你平日愛吃的白豬仔中有14克脂肪還要肥美！」

她愕然：「怎可能！還以為素肉就是健康，我公司的同事，逢周一便買來連鎖快餐店的素餐肉早餐。」

「你的同事也進行Green Monday嗎？」我問。

「他們都是食肉獸！倒不會吧！只是大家周末狂食後，便打算吃得清淡點。」她說。

我一再提醒她：「這種植物餐肉也有很多飽和脂肪呢！15.6克脂肪中，有10.8克屬飽和脂肪，要知道，飽和脂肪是引致體內膽固醇上升的其中一個原因。如果你的同事真的要吃素肉，建議選同一牌子的碎肉，其脂肪含量較低。」

Bonnie歎了一口氣，呻道：「唉……蝕了一餐，老實說，不太好吃。」

我瞪着她說：「就是因為不好吃，你才問我要不要嗎？」

她笑說：「倒……不是。你的口味特別，我只是想，可能你會喜歡吧！」