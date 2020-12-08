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橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫

副刊版 2020/12/08

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雖然日本疫情反覆，但為迎接聖誕的來臨，日本各旅遊景點亦亮起璀璨的燈飾。如建於明治至大正時代的紅磚倉庫，是橫濱市地標，今年聖誕如期舉辦第11屆聖誕市集，在燈飾點綴下倍添浪漫。

位於橫濱港的橫濱紅磚倉庫，為

...

欄名 : 旅事通

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