橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 副刊版 2020/12/08 分享： 雖然日本疫情反覆，但為迎接聖誕的來臨，日本各旅遊景點亦亮起璀璨的燈飾。如建於明治至大正時代的紅磚倉庫，是橫濱市地標，今年聖誕如期舉辦第11屆聖誕市集，在燈飾點綴下倍添浪漫。 位於橫濱港的橫濱紅磚倉庫，為 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 2020/12/01 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 參加台東旅遊快閃活動贏機票 2020/11/27 參加台東旅遊快閃活動贏機票 橫濱高達主題園區12月13日開幕 2020/11/20 橫濱高達主題園區12月13日開幕 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 2020/11/17 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 2020/11/13 聖誕東京晴空塔城 40萬顆燈飾點綴變浪漫打卡位 疫情 日本 商場 德國 食品 日圓 音樂 港元 聖誕節 市集 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入