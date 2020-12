古怪到瘋狂？ 謝家華死前走在自毁路

上周,本欄介紹過著名美籍華裔原創企業家謝家華(Tony Hsieh)獨特的經營理念,這位全球最大網上鞋店Zappos的創始人,在剛過感恩節後遇上火災去世,年僅46歲。美國媒體都有報道並引述其眾多友好包括全球首富貝索斯,表達惋惜。上周五,財經雜誌《福布斯》(《Forbes》)發表了一篇文章,在採訪20多位謝家華親友後,道出這個為別人傳遞快樂(delivering happiness)為己任的人,背後不為外人道的悲哀,文章標題為《Tony Hsieh's American Tragedy:The Self-Destructive Last Months Of The Zappos Visionary》(《謝家華的美國悲劇:Zappos遠見者自我毁滅的最後歲月》),想在這兒和大家分享一下。

文章說今年8月,謝家華在猶他州帕克城(Park City)「隱居」,多年好友、曾獲格林美獎提名的歌手Jewel去探他,並為謝家華在那兒建立的社區約50名居民,進行了一場私人演唱;但一天之內,Jewel突然離開。不久後,她通過快遞給謝家華寄去一封信,因為謝已停用電子郵件和短信。她在信中寫道:「坦白說,我認為你的身體不大好,頭腦也不正常,我認為你服用太多藥物,導致你失去理智……你身邊的人要麼是無知,要麼是願意成為你自殺的同謀。」

心理問題加劇 疫下頻繁濫藥

《福布斯》文章表示,總的來說謝家華人生使命是創造幸福,在多方面也有體現,例如Zappos率先提出「不問問題退貨政策」網店概念,他對網絡零售業的影響可以說比貝索斯還要大,人們都在傳頌他非凡的人性和願景的故事。

不過,《福布斯》指謝家華私下裏卻在面對心理和濫藥問題。綜合他親友的說法,過去一年尤其因為新冠疫情影響,很多事做不了,令他的個人狀況急轉直下,一向飲酒多的謝家華頻繁濫藥,尤其經常使用俗稱「笑氣」的吸入劑。友人亦透露,他經常在失眠和孤獨感中掙扎。

今年8月,Zappos宣稱他從一手建立的公司「退休」,親友了解到可能出現新的危機,過去一段日子嘗試介入,但他退避到帕克城。我補充一下,謝家華一向居住在Zappos所在的內華達州拉斯維加斯,一個由露營車組成的社區內,同時一直在帕克城周邊買屋,打算重現他在拉斯維加斯創造的,藝術家和企業家聚集的城中城社區。

《福布斯》文章續說,身家保守估計7億美元的謝家華,在帕克城社區被一群只會附和他的人圍繞,並為此付出代價,他願意付給他們高昂「薪水」,只要他們和他一起在帕克城「快樂地生活」。文章引述一位曾經試圖勸謝家華的朋友說:「那些人從一個明顯有病的人,接受那筆交易,然後鼓勵他吸毒,可能是默許,或者是主動……他為那麼多的人帶來幸福感,自己卻如此空虛。」Jewel在8月那封寫給謝家華的信中也寫道:「當你環顧四周,發現身邊的每一個人,都在靠你出糧,那麼你就有麻煩了。」

文章又表示,謝家華不單為買鞋客戶、公司員工帶來快樂,亦時常激勵身邊人。他身邊的人不少都在尋求創新、建設,以及享受生活樂趣,開派對幾乎是經常的,謝家華甚至有自己招牌飲料--意大利草本酒Fernet,他隨時會與來訪友人、客戶暢飲。

《福布斯》如此形容他在拉斯維加斯居住的露營車社區:「在這個娛樂、毒品混雜場景中,有一群思想家、創意家和企業家尋求謝家華的建議,他繼續執掌Zappos,同時樹立一個喜歡狂歡的大師形象。」認識謝家華多年的人,和他聯絡漸少,另一些近期則發現無法聯繫他,他一直沒回覆。

新冠受害者 增用「笑氣」作解脫

文章指出,今年3月開始,謝家華花了1,800萬美元,在由採礦變成滑雪場的帕克城周邊買下9處房產,似乎在打造其「烏托邦」。友人說,隨着他的行為愈來愈不正常,他增加了whippets(「笑氣」吸入筒)的使用,作為「一種解脫劑,不用面對現實,也不用處理發生的事。」上月凌晨的火警,有幾個人逃離火場,據報道謝家華躺在一個儲物室,救出9天後去世。據法醫所說,他「死於吸入煙霧引起的併發症」,起火原因仍在調查,法醫說他的死是意外。

Jewel上星期在社交媒體發布視頻悼念謝家華【按此】,她唱着唱着歌,淚流滿面。在8月她寫給謝家華的信中,有一段寫道:「如果人們看到你的生活方式,他們不會把你看成一個科技遠見者,而是把你看成一個吸毒者,這不是你應該走的下坡路,也不是人們應該了解的你。」Jewel還對他說,他有可能跨越「從古怪到瘋狂」的界限。

謝家華,一個用生命熱情激勵無數人,無論是古怪、瘋狂抑或大愛滿懷,都沒有機會再世間體現了。某種程度來說,他是又一個新冠受害者,只不過病毒給他帶來的不是肺炎,而是加劇了個人的心理鬥爭。在此分享這篇文章一部分,亦是希望在疫情下,在抗疫和抗逆道路上,和大家共勉。