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網絡商服務供應不穩 韓新例最高罰14萬

行政人員版 2020/12/08

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影音串流服務愈來愈普及，但用戶在觀看影片時，經常會出現網絡不穩的情況。最近，韓國宣布通過一項新條例法案，規定網絡服務供應商需為用戶提供穩定網絡，否則將會遭到罰款，新規例會在本周四正式生效。

從本月10日

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欄名 : 科技新知

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