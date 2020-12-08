網絡商服務供應不穩 韓新例最高罰14萬 行政人員版 2020/12/08 分享： 影音串流服務愈來愈普及，但用戶在觀看影片時，經常會出現網絡不穩的情況。最近，韓國宣布通過一項新條例法案，規定網絡服務供應商需為用戶提供穩定網絡，否則將會遭到罰款，新規例會在本周四正式生效。 從本月10日 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 手機無綫充電戒指 體溫發電三星申專利 今日 手機無綫充電戒指 體溫發電三星申專利 華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 2020/12/07 華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 2020/12/07 疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果 2020/12/04 全球手機上季出貨量 小米第3首超蘋果 iPhone 12待機狀態 電量每小時減4% 2020/12/04 iPhone 12待機狀態 電量每小時減4% 創新科技及應用 科技產品 網絡通訊 服務 Facebook Google YouTube Netflix 串流 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入