危險毒株來勢洶 防疫宜緊速堵漏

疫情持續爆發，專家警告這波病毒是危險毒株，嚴重病患者趨年輕化，呼籲市民提高警惕。面對疫情來勢洶洶，有公共屋邨出現小型爆發，但當局沒有第一時間緊急疏散居民，亦未見封樓強制檢測，凸顯港府防疫甩漏仍多，必須精準到位，防疫措施宜緊不能鬆，否則疫情更難受控。

屋邨小型爆發 未即時全力圍檢

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松昨天強調，這一波病毒比以往更具傳染性，危殆及重病患者不限於長者，有年輕病人甫入院便需要使用人工心肺機，死亡率達30%至40%，形容是最危險的病毒株，提醒大家要小心謹慎，切勿以為病毒只針對年長病人。

正因為疫情來勢兇猛，當葵盛西邨第8座5樓有5戶共12人確診消息前晚傳出後，當局認為是橫向傳播，可能是患者污染公共設施引致，只向該大廈居民派發樣本瓶，有居民憂心染疫，漏夜撤離。

本來這是一次測試政府封邨能力的最佳機會，尤其特首林鄭月娥在施政報告宣讀當天表示，若出現屋邨小規模感染，會派採樣人員到場，並要求警方封邨，待檢測結果呈陰性才解封。但當葵盛西邨爆疫，卻沒有撤走居民。不少專家批評政府處理手法不嚴謹，因任由居民離開，可能將病毒帶進另一社區。

結果屋邨第8座5樓昨晚再多3名居民確診，累計8單位共15人染疫，政府昨晚終於漏夜決定將5樓全層居民都送往檢疫中心。惟據悉，當局評估暫毋須全幢隔離檢疫。

疫情火頭四散 速調動資源撲火

事件反映政府可能亦出現抗疫疲勞，不夠果斷，例如今波疫情出現歌舞群組後，當局啟動強制檢測，可是安排不善，以致出現市民主動檢測卻無法採樣；有與確診者緊密接觸人士在家中呆等了幾天，未獲安排檢測，反而其同事主動去檢測卻早有結果的荒謬現象。此外，多個社區檢測中心網上預約排期居然要輪候1至2星期，而當局在郵局和港鐵站派發樣本包，同樣因數量不足很快便派完，讓人質疑政府未能兌現「須檢必檢、應檢盡檢、願檢盡檢」承諾，而愈遲檢測，疫情愈有擴散危機。

最令人惶恐不安的是，繼多間醫院出現確診個案後，連亞博館和衞生防護中心也出事，意味病毒滲透各社區各階層，連理應防疫最嚴的前綫醫護也失守。

防疫措施未到位，是欠缺足夠人手和資源？抑或是缺乏應變方案？林鄭表明將控疫當頭大事來抓，相信她正在親自督師控疫，但在執行時問題叢生，正如本欄多次提出要派最好的人、調撥最多的資源，看來還是未好好落實。

疫情如山林大火般蔓延，港府須迅速果斷控疫，措施宜緊勿鬆，市民要全面配合，嚴守社交距離，聽從專家呼籲減少外出，才有望打贏這場硬仗。

責任編輯：黃鑠安