中老年患者求診肩痛，總不其然問到病症原因是否五十肩，而事實上這年齡層肩痛者不盡其言為五十肩，原因可另為肩袖肌肉撕裂、肩關節夾擊綜合症或頸椎病等引致。

五十肩又稱為凝凍肩，兩者皆為沾黏性肩關節炎的簡稱，病因與肩關節退化息息相關，所以好發生於中老年人士。病理由於肩關節囊及相鄰結締組織發炎及組織黏連，使關節僵硬故此活動幅度明顯受限。五十肩亦多發病於糖尿病患者，或對側肩膀亦曾發生凝凍肩者。患者發病往往因牽拉致肩創傷或肩手術等，誘發肩部廣泛性炎症，最終發展為五十肩。

病症大致可分為發炎期、凝凍期及解凍期。發炎期特徵肩痛程度急劇惡化，患者往往自訴疼痛欲裂、動彈不得；凝凍期肩部迅速變緊，動作既疼痛亦僵硬；解凍期關節活動始變得鬆解。處理有別於一般軟組織損傷的治療原則，建議患者在發病初期便活動肩部，減低關節僵硬程度。若處理得宜，一般康復期為3至6個月，但亦有需經年才能恢復原狀。

五十肩尤其容易與多種肩痛原因混淆。要分清自己是否真正五十肩，可見肩所有方向活動幅度明顯變緊，若想前屈或外展肩作遞手動作，往往手不過肩，身體側擺遷就動作，手往後提，甚至腰臀也未能觸及。其次，即使對側手輔助動作，患側肩動作幅度一樣受限，表示肩不能抬舉原因非肌肉無力或撕裂，而是關節僵硬所致。夾擊綜合症表現肩不能作前屈，但後伸幅度正常。頸椎病者肩活動幅度正常，疼痛位置不明確，並可帶有麻痺無力，或頸部活動幅度受限。

患者治療期切記要保暖肩部，否則冷氣或吹風令肩部受寒，往往疼痛及關節緊張又會加劇。若康復運動得宜，往往肩前屈動作首先輕解，肩外旋內旋等動作最後才會改善，患者要堅持及有耐性。另一方面，亦應接納中醫建議，忌食生冷、糯米、酸醋以及雞蛋蝦蟹等發物。若疼痛或關節僵硬嚴重，亦可諮詢骨科醫生意見，考慮手術解除關節黏連的可能性。

辨清五十肩，早日作適度及恒常運動，保持肩部溫暖，常持心態正面，確為治療時要注意的不二法門。