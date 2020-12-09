上海市況稍定，到各區行逛，就會發現實體消費業態在疫後的轉變。主要是舊店執了一批，而新開的店更多，而且都趨向中小型，地區則更為分散。

飲食是剛需，上海一早就不用限聚，也沒有堅持要戴口罩進入的店了，可以說平時餐飲市道差不多都回復到疫情前。新開的一批餐飲，一早提及過，有不少是港式或廣州包裝，而且說是香港名店的菜式引入。蔡瀾是其中一個常被用作招徠的名稱，今次不是集中搞一個蔡瀾美食城，而是分開不同的粥店、點心店等，宣傳上則強調是蔡san推介或菜式顧問。

這些店一般都不叫自己茶餐廳，而它們確實也非茶餐廳。有一家譯自紐約法拉盛這唐人街區的名，改名叫發達盛，賣的講明是美國唐人街式中餐廳菜。這就非常有趣，因為紐約這批唐人街餐廳，早年其實是由香港師傅過去搞（近年則內地的多），在美國翻版了港式。而現在又去到上海開，可算是對一種港式翻版的再翻版。中間當然有lost in translation，又或者說是再創造，因為它門口酒吧主打的是日本清酒。

至於香港開過來的，近期較火爆則是敏華冰廳，另外則有方中信有份參與的一間該是想仿中環九記的牛腩麵店（當然水平差一截）。落最重本開在旺區上海iAPM旁的則是深井陳記，燒鵝似乎保持到水準，叉燒也算上海灘這價位食店中數一數二。最近三個月來看，主打港式的新店，真起碼新開有十多家，食家謂，港式看來已加入中國八大菜系，變成九大菜系之一。

而店舖共同設計特色，就是下下都用已成俗套的符號：大押光管招牌、霓虹燈、麻將、繁體中文街招貼字、綠白紙皮石小地磚等等。回不了港的人，只能去這地喝奶茶解解慰。