時勢不利，有些機構難免要面對炒人的決定。炒人也是管理層的一個大考，如何處理得順順利利，是管理層見真章時刻。有時被炒的，根本不是能力問題，管理層若奉上頭之命，要炒些工作態度和能力都不錯的下屬，有點人性的，都會感到兩難和掙扎。況且，公司今日可以這樣炒他人，即他朝君體也可相同，有時風水輪流轉也說不定，將來自己求人時，跟曾被自己炒掉的前下屬在江湖相見，才後悔當日太絕已經遲了。

身為管理層，如何處理炒人是考睿智、考經驗、考功力的關口，積福或作孽，因人而異。情景題：身為高層，上頭擲下裁員名單，當中不乏得力員工，彼此有感情有經歷，但上頭心意已決，你會點做？

真人真事：那位高層先跟上頭爭取多一個月時間，亦應允會親自操刀。然後他在這一個月內用盡自己人脈，向其他朋友力薦這些將被辭去的下屬；一個月後，當他召見每人給他們大信封時，亦一併給他們遞上新工作的offer，被炒的下屬離開公司後，仍對這位前上司心存感激，有些甚至有很好的發展。這位高層是我認識的某跨國集團亞太區主管。

炒人永遠是艱難任務，當中在所難免牽動員工情緒，所以管理層要有智慧地處理這種場合。要做到炒和被炒的，都溫馨地攬頭攬頸是無可能的事，但大原則是：一、必須有合情合理的說法；二、管理層至少要做到不激化員工情緒，我稱之為Contextual Mood Management（場景情緒之管理）。要達到這種效果，炒人者不能向員工口出辱言。被炒者覺得被炒理由不合情理，要求見管理層得個明白是人之常情的行徑，身為管理層，應擺出願意溝通的姿態，令事件順利處理好。

處理裁員的難題，要事前在說法上、程序上講得過去，因為公眾都通常對受害或弱方帶有抱不平的心態，所以處理稍有差池，容易牽起公眾情緒。管理層若炒人炒到醜態百出，把事態激化、對立、升溫，還為公司帶來關公災難，那即是說，管理層向眾人暴露了自己低IQ、低EQ的管理質素和水平。誰夠功力？誰未夠班？一件事上足可表露無遺。