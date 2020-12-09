職專教育非次等 先扭轉社會觀感

受到新冠疫情影響，本港經濟不景，最新8至10月失業率達6.4%，當中20至29歲青年失業率逾一成。要解決年輕人的失業問題，協助青年提升競爭力，讓他們有多元發展出路，是關鍵之一。

本港政府一直推動職業專才教育，冀讓青年獲取職業技能和專業知識，盡展所長，最新一份施政報告亦為此提出多項新措施。但追本溯源，社會普遍認為職專教育「次人一等」，是學生不願報讀的主因。而這個現象，跟中學階段推力不足有關。

本地學生在完成中三學歷後，可循主流學術途徑，報讀可考香港中學文憑考試（DSE）的課程，又或走職專教育途徑，報讀職專文憑、毅進文憑或其他課程，兩條途徑均可持續升學進修，銜接學士學位、副學士及高級文憑等。

可惜職專教育在社會上的認受性偏低，一直被視為「次等」的出路。香港青協於2018年訪問722名當屆DSE考生，有67.3%認為，職專教育課程是較傳統學術教育次要的選擇，54.8%受訪者同意，畢業於學術教育課程，就業前景較職專教育佳，可見就連學生本身也看淡職專教育的升學及就業前景。這個現象背後牽涉環環相扣的問題。

普遍師生家長 認知不足

首先，在對職專教育缺乏認同背後，是對相關學科的認知不足。政府於2018年對學生、家長及教師進行調查，僅約13.1%的受訪者表示，對職專教育的第一印象是與專業技能培訓有關，48.7%對修讀職專教育課程可獲得的學歷一無所知，反映公眾不認識職專教育，並擔心選擇職專教育後未能獲取專業資格。

事實上，在香港修讀職專教育，畢業生至少可以得到相當於本地資歷架構第二級的技術及基礎證書，以至學士和碩士學位，部分更可同時獲得業界認可的專業資格。例如學生對於園境樹藝有興趣，中學畢業後可以報讀職訓局園境設計相關高級文憑，及後銜接園藝樹藝及園境管理理學士課程，畢業生除了擁有學士學位，也合資格成為香港園境師學會認可樹藝師。

學校是家長和學生獲得職專教育資訊的主要渠道。現時中學生可透過生涯規劃教育及「商校合作計劃」、應用學習課程等活動，接觸和認識職專教育。學界肯定上述活動的效用，但反映需要更大量、更多元和不同程度的職專教育活動，以滿足學生的不同需要，同時應讓更多老師和家長參加。

DSE考生 不足1成選修應用學習

上述的學界意見，似乎亦獲得政府認同。最新的施政報告提出，將鼓勵家長教師會舉辦更多職專教育推廣活動；本學年亦會委聘校外顧問，為特定中學的教師提供專業服務，以加強在中學推廣職專教育。這些工作如何執行，有待觀察，但其成效如何，還視乎另一個問題。

在中學推廣職專教育的重要途徑之一，是應用學習課程。它是高中課程的選修科目之一，內容強調實踐與理論並重，以及與不同的專業緊密連繫，旨在為學生提供多元學習機會，探索個人職業抱負。現有學習範疇涵蓋創意、媒體、商業、管理及法律、工程及生產等領域，共39個課程，例如電腦遊戲及動畫設計等。

惟考評局數據顯示，近5年DSE選修應用學習科目的考生比例，每年雖有些微增長，但仍然不足一成，平均只有6.42%，可見應用學習課程只能吸引少數學生選修，對增進普遍學生認識和選擇職專教育，幫助不大。

選修應用學習科目的考生比例長期偏低，與這類科目不能獲取較高DSE評級有關。現時應用學習科目在文憑試中，最高評級僅為第四級（偏向學術性的甲類科目最高評級可達5**），學生若以此成績透過聯招報讀8間資助大學的學士課程，獲得取錄的機會較微。

升學助力小 學生缺誘因報讀

當然，有意走職業途徑的學生，未必會報讀主流學術的學士課程，施政報告中便提及會邀請4所自資院校參與先導計劃，開辦應用學位課程，為學生提供另一選擇。但問題是，當學生有意報讀一些大專院校的職業導向課程，應用學習課程的成績並不見得會增加他們的優勢。換言之，學生選修應用學習課程，不論表現有多出色，對他們之後選擇傳統學術或職業導向課程，均沒太大幫助，學生自然欠缺誘因報讀。

說到底，要吸引學生報讀職業導向課程，必先扭轉社會對職專教育的觀感，而在應用學習課程下工夫，是箇中關鍵。早前學校課程檢討專責小組完成檢視中小學課程，其報告肯定應用學習課程推動學生多元出路的價值，並提出多項進一步推廣的建議。這些建議之中，部分與智經過往對職專教育的建議互相呼應，但部分仍有改進的空間。當局該如何考慮相關建議，值得另文再談。

▲ 要吸引學生報讀職業導向課程，必先扭轉社會對職專教育的觀感，而在高中應用學習課程下工夫，是箇中關鍵。（資料圖片）