電動車要普及 配套措施需跟上

本港上月公布的施政報告指出，港府將制定首份電動車普及化路綫圖，已達到碳中和的目標。各地為達到環保目標，陸續以電動車取代燃油車，更提供多項配套措施配合。

港明年首季 制定普及化路綫圖

施政報告指，港府將在明年首季制定首份電動車普及化路綫圖，環境局局長黃錦星上周接受電台訪問時提出，會推動普及電動車的充電配套措施、及商用車轉型等，若電動車的配套措施能夠跟上，則本港有望如其他地區一樣達到停售燃油車的目標。

英國政府已制定計劃，在2030年後停止售賣新的柴油及汽油車與貨車，更斥資13億英鎊改善電動車配套措施，包括充電站，同時撥款5.82億英鎊成立基金以降低電動車的售價，並另外撥款5億英鎊在未來4年內發展及大規模生產電動車電池。

星來年推措施 鼓勵換購電動車

新加坡早前亦宣布將在2040年前全面以電動車取代燃油車，並在明年起推出措施鼓勵國民換購電動車，包括根據車輛碳排放量推出更多退稅優惠、為購買每輛電動車提供高達2萬坡元的現金回贈、並減少針對電動車與混合式電動車徵收路稅。同時，當地政府亦計劃在2030年前，將電動車充電站數量由1,600個增至28,000個。

中國國務院上月發表的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》中指出，純電動車將在2035年成為主流，公共運輸亦將全面電動化，有意透過互聯網+技術打造智能充電網絡設施，並加強研發無綫充電等技術，旨在方便用者，同時引導企業實現信息共享及統一結算等，提升及保障服務水平。

在本港，政府雖去年已推出20億元自助私人住宅樓宇停車場安裝充電設施，但只限於私人住宅，這無疑大大減少港人開電動車上路的意慾。此外，港府雖早前曾推出上限為25萬元的電動車首次登記稅，亦難說服港人換購電動車。

港乏充電設施 無電池回收機制

本港除了缺乏充電設施，也缺乏電動車電池回收機制，若電動車大規模上路，隨時導致生態災難。

香港生產力促進局轄下的汽車科技研發中心（APAS），現時已可做到為退役電池提供「再生」的機會，這些舊電池可用於家居後備電源、緊急救援、電子器材等，港府若能推動發展此類技術，可助減少電池被隨便棄置，更或帶動另一種商機。

外地陸續制定計劃，冀全面以電動車取代燃油車，本港自然不能落後，制定有關政策時應以用家方便出發，長遠更需考慮其他相關環保問題。

▲ 港府將在明年首季制定首份電動車普及化路綫圖，若配套措施能跟上，則有望達到停售燃油車的目標。（資料圖片）