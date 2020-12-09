灣區歷練積累經驗 港青創科出路

最新一份施政報告提出幫助香港年輕人到大灣區發展，客觀的說，如果沒有大灣區或內地學習工作的經驗，香港年輕人要在一個新的地方適應語言文化、結交朋友、融入環境、尋求事業機會，其實是很不容易的事情，就如我當年從北京來港，我太太從內地去英國一樣。但如果去之前，能夠先拿到內地優秀企業，尤其是領先科技創新企業的offer，我還是強烈推薦去闖一闖的。積累了經驗，具備了產品或研發管理能力，再回來香港大展拳腳。

科技應用經驗不足 港創科弱點

香港的科技創新，弱在本地各行各業的管理者，對科技應用沒有足夠的產品經驗和判斷能力，這樣的坑遍地都是，我隨便舉幾個例子。

自社會運動以來，香港不少的大學校園自由出入受到限制，某大學的校友需要花100元港幣辦一張校友卡進出，且只允許本人使用，不可帶家屬。我想學校並不是想賺這100元，而是負責這件事情的人，或不願意、或不懂得、或任何原因，沒有通過提供手機應用程式解決校友身份識別和出入的需求。作為校友，想起填表交錢這種麻煩事，母校不回也罷了。這種上世紀的思維觀念，與八達通如出一轍，要知道內地乘搭地鐵、高鐵，已經不需要實體卡票了。

政府門診迫爆 排隊應電子化

11月份，孩子上呼吸道感染，預約政府門診看病，想順便把新冠病毒檢測做了。在門診取號的時候，把我嚇一跳，一個小小的門診大廳坐了至少上百號人。我問工作人員需要等多久，回答說「不知道，坐在那裏等吧！」明明取號看診都已經電子化，醫管局也有手機應用程式，為甚麼不能把排隊看病的數據同步到程式裏，讓每個病人通過手機就可以實時看到排號進度，出去轉一圈曬曬太陽，吃個飯，或者回家休息，計劃好時間再過來見醫生？疫情下老老小小一屋子，又是發燒、又是咳嗽的，嚇得我立刻帶孩子走了，去看私家醫生。看着病人們滿滿當當的坐在那裏等，實在是建議醫管局從美國或大陸請一個程式產品專家，把那個HA Go程式好好改一改。

最後說一下香港的電子商務龍頭HKTVMall，如果你不幸遇到定單貨品不齊全或有破損，客戶服務體驗簡直糟糕透頂。就不能好好用一下淘寶，把定單狀態管理和在綫客戶服務的方法流程學習學習嗎？說句實話，HKTVMall除了商品價格比較便宜，其他和超市買夠500元免費送貨沒甚麼區別，談不上有甚麼電子商務的精髓。

前兩日，我在內地的母親不懂使用手機程式，找了一個舊同事幫忙。結果那位快70歲的退休大叔在電話裏把我教育了一番，「都大數據了，為甚麼不給你媽裝個支付寶，不教你媽多學着用一用手機程式，現在甚麼年代了，不學不行啊！」

真的，時代在飛快地變化，工業時代其實早已被拋在過去，香港的科技時代卻還沒有到來；但這也是機會，無數的用科技重造香港社會的機會，也許年輕人去大灣區歷練一番，再回來看香港，思維變了，機會自然也就出來了。

▲ 如果去大灣區之前，香港年輕人能夠先拿到內地優秀企業的offer，還是強烈推薦去闖一闖，積累了經驗，具備了產品或研發管理能力，再回港大展拳腳。（資料圖片）