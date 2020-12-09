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YouTube港熱門影片 如何潔手防疫摘冠

行政人員版 2020/12/09

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疫情第四波殺到，不少港人居家抗疫，觀看網上影片消磨時間。YouTube公布2020年香港地區十大熱門影片、與熱門音樂影片，反映本港網民今年所關注的熱門話題與影音內容。

熱門影片中，衞生署衞生防護中心示範

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欄名 : 科技新知

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