加州推手機防疫工具 專家質疑採用率偏低

美國新冠肺炎確診個案持續急升，加州更是重災區。最近加州政府就推出一項自願性質的智能手機防疫工具，向可能暴露在感染風險中的人發出警告，不過有專家質疑其採用率可能很低。

加州政府與蘋果、Google合作開發

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