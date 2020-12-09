加州推手機防疫工具 專家質疑採用率偏低 行政人員版 2020/12/09 分享： 美國新冠肺炎確診個案持續急升，加州更是重災區。最近加州政府就推出一項自願性質的智能手機防疫工具，向可能暴露在感染風險中的人發出警告，不過有專家質疑其採用率可能很低。 加州政府與蘋果、Google合作開發 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube港熱門影片 如何潔手防疫摘冠 今日 YouTube港熱門影片 如何潔手防疫摘冠 手機無綫充電戒指 體溫發電三星申專利 2020/12/08 手機無綫充電戒指 體溫發電三星申專利 網絡商服務供應不穩 韓新例最高罰14萬 2020/12/08 網絡商服務供應不穩 韓新例最高罰14萬 華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 2020/12/07 華米Amazfit GTS 2 Mini 逾50款錶面供選擇 疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 2020/12/07 疫苗假資訊湧現 fb加強審查刪除 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 智能手機 Google 創新科技及應用 手機Apps 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入