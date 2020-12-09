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加州推手機防疫工具 專家質疑採用率偏低

行政人員版 2020/12/09

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美國新冠肺炎確診個案持續急升，加州更是重災區。最近加州政府就推出一項自願性質的智能手機防疫工具，向可能暴露在感染風險中的人發出警告，不過有專家質疑其採用率可能很低。

加州政府與蘋果、Google合作開發

...

欄名 : 科技新知

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