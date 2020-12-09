  • 19°C
香港時間 : 20201209日 (三) 02:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美星巴克送免費咖啡 感謝醫護等前綫人員

行政人員版 2020/12/09

分享：

【本報訊】美國新冠肺炎疫情未見遏止，於5天內急增逾百萬宗確診個案，而住院患者人數也破紀錄。美國星巴克（Starbucks）日前宣布，將為前綫工作人員提供免費咖啡，以感謝他們在疫情期間所付出的貢獻。

據外

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

英節日食品試食員 在家品嘗外賣美食
2020/12/08
英節日食品試食員 在家品嘗外賣美食
新西蘭聯合利華 試行每周4天工作
2020/12/07
新西蘭聯合利華 試行每周4天工作
Google被指違法 監視員工再解僱
2020/12/04
Google被指違法 監視員工再解僱
麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康
2020/12/03
麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康
星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬
2020/12/02
星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬
商業 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 服務 醫生 咖啡

上一篇文章

逾9成商戶：合辦推廣活動助業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？