美星巴克送免費咖啡 感謝醫護等前綫人員

【本報訊】美國新冠肺炎疫情未見遏止，於5天內急增逾百萬宗確診個案，而住院患者人數也破紀錄。美國星巴克（Starbucks）日前宣布，將為前綫工作人員提供免費咖啡，以感謝他們在疫情期間所付出的貢獻。

據外

...