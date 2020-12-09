美星巴克送免費咖啡 感謝醫護等前綫人員 行政人員版 2020/12/09 分享： 【本報訊】美國新冠肺炎疫情未見遏止，於5天內急增逾百萬宗確診個案，而住院患者人數也破紀錄。美國星巴克（Starbucks）日前宣布，將為前綫工作人員提供免費咖啡，以感謝他們在疫情期間所付出的貢獻。 據外 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英節日食品試食員 在家品嘗外賣美食 2020/12/08 英節日食品試食員 在家品嘗外賣美食 新西蘭聯合利華 試行每周4天工作 2020/12/07 新西蘭聯合利華 試行每周4天工作 Google被指違法 監視員工再解僱 2020/12/04 Google被指違法 監視員工再解僱 麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康 2020/12/03 麥肯錫報告倡僱主 疫下重視員工心理健康 星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 2020/12/02 星foodpanda聘試食員 伙食費兼月薪達3.5萬 商業 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 服務 醫生 咖啡 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入