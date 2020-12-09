禁足檢測有法可依 靈活執行成效首要

港府為應對兇猛疫情，將限聚措施加辣，同時修例允許禁足檢測（即禁止未有檢測結果人士離開），來遏制社區小型爆發。惟疫情難受控，港府在修例以至控疫執行上須靈活處理，特事特辦，才能有效控疫；而在精準支援受影響行業時須制定準則，讓財政資源用得其所。

法國緊急封城 僅5天快速立法

當局宣布由明日起，食肆晚上6時禁堂食，酒吧、按摩院、美容院、健身室等13個表列處所關閉14天，全面恢復7月時的限聚令和停業令，冀將人流減至最少。行政會議亦通過修例，賦權食衞局發出「限制與檢測宣告」，要求市民留在有關處所檢測直至有結果為止。

政府通過修例，為今後封樓、封邨提供明確法律框架。特首林鄭月娥不諱言修例，是要回應坊間指摘處理葵盛西邨爆疫不當，強調當局在爆疫後沒封樓強制檢測，並非是對疫情掉以輕心，而是沒法律基礎去做。

盡管港府以法律理由解畫，但似乎欠缺說服力，因食衞局局長陳肇始早在10月初已表明正研究強制檢測的法律框架，但一直沒有迅速跟進，拖了近兩個月，直至葵盛西邨爆疫才急急通過。反觀法國3月底因疫情大爆發而須緊急封城，在沒相關法例下，當局特事特辦，只花了5天時間快速立法，頒布衞生緊急狀態法。可見法例是死，人是活！

在防疫大前提下，一切應靈活處理，當局可援引現行法例，而不是呆等新例通過才採取行動。沙士期間，淘大花園E座爆疫，港府援引《防止傳染病蔓延規例》所賦予的權力，宣布將E座列為隔離處所，不准居民進出，所有日常生活由民政事務署安排。在2009年灣仔有酒店爆發人類豬流感，衞生署行使《預防及控制疾病條例》的權力，對酒店的員工和住客發出隔離令。

隨着港府修例補回法律缺口，不少市民希望當局今後遇上社區小規模爆發時，能果斷封樓、封邨強制檢測，並在物資支援、配套安排做得到位，絕不應再出現類似對歌舞群組頒令強制檢測，卻因檢測中心未能配合而四處撲籌的荒謬現象。

精準支援紓困 訂準則補貼行業

除了圍檢要做得到位，大眾更關注限聚措施加辣，多個行業要暫時停業所帶來的經濟衝擊，東主會否因前景黯淡而決定結業裁員。當局表明之前已花了3,100億元抗疫，令財政赤字大增，不會再有第三輪保就業計劃，惟林鄭昨鬆口，強調已要求政務司司長和財政司司長研究如何補貼企業，以免出現大規模倒閉潮。

疫症無情，衝擊百業，不同業界紛大吐苦水，如飲食業估計12月生意會大跌7至8成，相當於70億至80億元，希望可爭取更多補貼。當局在支援企業時應制定準則，勿一刀切，而是針對性落藥，支援最受重創的行業，如全面停擺的旅遊業，令資源用得更精準，方能真正紓困。

今波疫情被形容為像森林大火燃燒，港府須果斷地將控疫措施徹底而精準地執行，企業和市民亦更要自律配合，盡量減少外出，保持社交距離，冬至不外出吃飯，並沒有甚麼大不了！親友安全，疫後歡聚，才是更大的喜樂。

責任編輯：陳楚源