早前有同事跟我說，他們想終止跟某個客戶的合作，問我有沒有意見？他們以為在經濟低迷下，生意這麼難做，我一定會反對，怎料我二話不說便支持他們的決定。我認為我們有一套頗為完善的挑選客戶原則，他們根據原則做決定，我沒有理由反對。

我一直認為，打開門口做生意，不一定來者不拒。我跟每家公司負責人說，他們可以根據自己的原則和價值觀揀客。以前他們打工沒有選擇，老闆接了甚麼客戶，無論怎麼抗拒也無法拒絕；現在他們可以當家作主，所以每一家公司成立的時候，我都會先問他們有些甚麼客戶是不接的，而我也很尊重他們的決定。

另外，我也經常跟他們說，揀選客戶有「3F」原則，就是「Fun」、「Fame」和「Fortune」。要麼同事做得開心，不然就是做到一些街知巷聞的作品，又或者能賺到很多錢；如果一個「F」也沒有的話，就不值得做了。

雖然企業要賺錢才能生存，但3F之中卻以Fortune相對沒那麼重要。如果賺到錢，而做不到好作品，同事做得不開心，關係也難持久。當「財神」客戶離開後，我們的情況會更糟糕。

但如果同事做得開心，做出好作品，自然會吸引其他客戶，最後也能賺錢的。

同事們基於以上原則做的決定，我都會支持。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》