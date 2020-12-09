【取Fund攻略】中小企資援組專員親授　填Form交文件「唔會打回頭」貼士

申請政府資助或貸款計劃的中小企，當然希望能夠一次過完成申請程序，順利獲批，不用補交文件或資料。如果想「一Take過」完成申請，填表及遞交文件前，一定要留意以下「213」秘訣。

生產力局中小企營商服務部資深經理葉愛莉指出，不論申請哪一項資助或貸款計劃，中小企要先留意兩大基本條件：「申請政府資助計劃的首要條件，是必須為香港註冊公司，即持有商業登記證 （BR）或公司註冊證書（CI），並須在港有實質業務運作。」另外，企業須按申請的個別資助計劃申請指引中的採購程序，事先向相關的服務供應商索取方案詳情和報價單，個別計劃更需要提交各個服務供應商已簽署的誠信及反圍標協議。

符合「兩」大基本條件

簡而言之，中小企務必要先了解打算申請的計劃有甚麼要求。「他們要先了解其準備申請的資助計劃是否與業務相關，是否配合資助計劃的目標及推行細節或財務預算，如果大方向已經有差別，申請就很難成功。」葉愛莉以中小企融資擔保計劃（SFGS）和BUD專項基金作例子說明：「申請SFGS前，企業須先與參與計劃的貸款機構聯繫，了解申請資格、貸款額上限、擔保期及利率等，並進行初步評估。而申請BUD時，則要留意申請項目有否涉及受管制的產品或行業，因為企業須在申請前取得相關產品的許可證或批文。可見申請不同計劃時要符合項目的要求，了解申請細節，才能避免揀錯申請項目或交漏文件。」

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填表資料必須「一」致

每項資助或貸款計劃，都需要申請人提交申請表，千萬別看輕「填Form」這個環節，生產力局中小企營商服務部經理陳慧芳表示，很多大意的申請者在這個階段錯漏百出，最常見是填寫的公司資料與商業紀錄不一致，令申請過程添加不少麻煩。「愈簡單的地方，愈容易忽略，例如填寫的公司中英文名稱是否與BR及銀行戶口一致；遞交表格時其BR會否過期；申請文件上有沒有簽名或蓋公司印等。」

交齊「三」類證明文件

填妥申請表後，下一步就要準備好需要提交的業務相關資料文件，一般包括以下三類。申請者須提交能夠證明其企業在港有實質業務運作的文件，例如與業務營運相關的商業合約、發票、收據、報價單、出入貨記錄、辦公室租約、水電費單等；並提交財務資料如審計帳目、財務報告、銀行月結單、稅務評估等；以及員工資料如強積金供款記錄、聘用合約、薪金支付紀錄等。陳慧芳建議申請者盡可能提交文件作審批，如未能提供則應列出合理解釋。

▲ 「中小企資援組」支援小隊已投入服務，旨在協助中小企配對合適的資助計劃方案。

政府現時提供多個資助計劃，企業未必清楚不同計劃的要求或對象，由政府委託生產力局營運的「中小企資援組」（SME ReachOut）則可為中小企提供申請支援。葉愛莉表示「中小企資援組」會就較熱門的資助計劃提供3大免費服務：「較熱門的資助計劃包括BUD專項基金、中小企業市場推廣基金（EMF）、科技券（TVP）、以及企業支援計劃（ESS），而3項免費服務則是協助中小企選擇配合其業務發展的政府資助計劃；檢視申請表的內容是否合乎資助計劃的要求，並理順申請表上的細項；提供『一對一』諮詢服務，務求為中小企在申請資助計劃的過程中提供全方位支援。」

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坊間有公司或中介提供申請政府資助計劃的顧問服務，惟中小企必須明白，每項資助計劃的資助內容、申請程序、所需文件等皆清晰列明，中小企只要細心了解並按照程序申請，其實毋須透過顧問代勞。中小企如對申請資助計劃有任何疑問，建議直接聯絡「中小企資援組」尋求協助。

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（資料由客戶提供）