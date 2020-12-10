美國建基於偉大理想，一七七六年七月四日，美國獨立宣言（United States Declaration of Independence）成為建國基石，精簡一千三百三十七字由第三任總統Thomas Jefferson帶領的五人團隊撰寫，當年國會一致通過，自此，美國一直跟隨其中信念，並成為一代大國。宣言中最出名也是最具影響力的一句是：「……all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.」生命、自由和追尋快樂被美國國父們視為基本權利，唯一不太清楚的，是指全人類權利還是單指美國人權利？

相信當年領導們抱着崇高理想，指的當是全人類共享這些權利，惟到了第四十五任總統特朗普，美國以外的生命自由和快樂，卻變得不太重要，一句「America First」便以保衞美國利益為由隨意打壓，例如無辜的TikTok不過是人民追尋快樂的小玩意，因為太成功，特朗普政府便以國安為藉口予以封殺；又例如南美難民逃到美國邊境，得到待遇是被關起來，這又怎能談得上自由。

說一套做一套，是政治本質，但當國家基本信念退化成貨不對辦的口號時，美國便要重新反省，當然特朗普早已敗選，但仍有超過七千四百萬人支持他，即代表不少美國人仍依然支持他那美國優先的信念。自由快樂是全人類的基本權利，美國並無優先。