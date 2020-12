美國建基於偉大理想,一七七六年七月四日,美國獨立宣言(United States Declaration of Independence)成為建國基石,精簡一千三百三十七字由第三任總統Thomas Jefferson帶領的五人團隊撰寫,當年國會一致通過,自此,美國一直跟隨其中信念,並成為一代大國。宣言中最出名也是最具影響力的一句是:「……all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.」生命、自由和追尋快樂被美國國父們視為基本權利,唯一不太清楚的,是指全人類權利還是單指美國人權利?

相信當年領導們抱着崇高理想,指的當是全人類共享這些權利,惟到了第四十五任總統特朗普,美國以外的生命自由和快樂,卻變得不太重要,一句「America First」便以保衞美國利益為由隨意打壓,例如無辜的TikTok不過是人民追尋快樂的小玩意,因為太成功,特朗普政府便以國安為藉口予以封殺;又例如南美難民逃到美國邊境,得到待遇是被關起來,這又怎能談得上自由。

說一套做一套,是政治本質,但當國家基本信念退化成貨不對辦的口號時,美國便要重新反省,當然特朗普早已敗選,但仍有超過七千四百萬人支持他,即代表不少美國人仍依然支持他那美國優先的信念。自由快樂是全人類的基本權利,美國並無優先。