Airbnb示範如何解僱員工

不是每間機構炒人都搞到一鑊泡的。

以經營出租住宿民宿的網站、打造共享經濟發展為營運方針的美國公司Airbnb，自今年三月開始，生意受疫情影響一落千丈，於是創辦人兼CEO Brian Chesky五月要作出裁減兩成半員工的決定，由於人數不少，倘處理不好的話，關公災難一觸即發。先不說他們如何處理，且看看結局如何：傳媒頭條是「Airbnb CEO向商業世界示範如何解僱員工」，被炒員工替公司發聲：「公司展現他們很在乎我們（被炒員工）的感受，直到最後。」「給我們很多支持和諮詢時間。」究竟Brian Chesky做了甚麼？以下是他的做法：

一、先發電郵承認公司現時需要裁員以削減開支；二、強調這是非常艱難的決定，請被解僱的員工明白絕非他們有任何錯失，並感謝他們為公司貢獻了才華；三、說明發放電郵後的數小時內，部門主管或會召見一些員工，希望這個不愉快的消息是以單對單、面對面的對話形式與員工溝通；四、被解僱的員工將會收到十四個星期的底薪加按年資支付的遣散費；五、被解僱的員工在解僱後仍享有十二個月的醫保和四個月的心理健康保險；六、被裁員工會獲分配Airbnb股份；七、讓他們將公司先前分派工作用途的Apple電腦帶回家自用；八、向被解僱員工提供找工作服務及四個月的職業諮詢服務；九、請留低的職員讓被解僱的員工知道，他們對公司的貢獻將永遠是公司故事的一部分；十、向留低的職員詳細解釋日後的節流原則，是為了減少再裁員的可能性，並請他們跟公司一齊奮鬥。十個舉動，令Airbnb被當地傳媒封為模範做法。

裁員是殘酷的，然而，在迫不得已的情況下，可否用比較人性的手法去處理呢？香港很多機構的着眼點都只是放在確保資方沒有違反勞工法，鮮有聽到較人性的案例。更差的是，有些管理層炒人炒到一鑊泡，為公司帶來關公災難，令眾人覺得，公司要炒的，怎麼不是這班人？