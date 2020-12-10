美總統易抑鬱？ 林肯化動力成偉人

日前談到意外離世的華裔創業家謝家華，好像他這種承受巨大壓力的企業家，到處皆有，他們的心理健康值得關注。特朗普作為企業家，是否成功見仁見智，但4年前擊敗精明的政治對手入主白宮，也殊不簡單。

特朗普當上總統大權在握後，有關他心理健康就有各種說法和評論。有人覺得是自戀，無傷大雅的性格失調；亦有專家指出他有典型狂躁症狀。曾經有數十名心理專家發表公開信，說特朗普「情緒極度不穩」，不適宜擔任總統。在他即將要卸任的日子，有聲音就擔心不知他會搞甚麼事。

一位名叫珀斯特（Jerrold Post）的中央情報局（CIA）心理分析師，上月因新冠引起併發症去世，享年86歲。他生前負責解讀世界各地領袖人物心理，供總統和高級官員在談判和制定危機應對時參考，被形容為是領導力分析領域翹楚。

他早年創辦CIA的「人格與政治行為分析中心」（Centre for the Analysis of Personality and Political Behaviour），曾被他「讀心」的包括薩達姆和金正日等。他退役後亦寫了一本分析特朗普心理的書《Dangerous Charisma：The Political Psychology of Donald Trump and His Followers》，形容特朗普心理不正常。

27%美總統 在任有精神疾病

特朗普可不是第一個被醫學界人士或政敵稱之為精神錯亂的總統。專家說，他的不少前任都曾患有抑鬱、躁鬱、甚至精神病等。2006年，一份有關美國歷屆總統精神分析的研究說，大約一半總統在一生中某些階段，都曾有過某種程度精神疾病，與美國國民比率相若。這份由北卡羅來納州杜克大學醫學中心（Duke University Medical Center）做的研究顯示，27%美國總統在任期間有過精神疾病，25%總統有抑鬱症狀。

在眾多患抑鬱症的總統中，最廣受談論的是林肯（Abraham Lincoln）。據他的傳記作者David Herbert Donald，以及Joshua Wolf Shenk所寫的《Lincoln's Melancholy：How Depression Challenged a President and Fueled His Greatness》，這位著名總統的一生，都充滿抑鬱（melancholy）。

書中研究指出，19世紀初出生的林肯，抑鬱症部分源自家庭環境。農民父親性格孤僻，母親終日愁眉，舅父一家多人有心理疾病，都為林肯的病發埋下種子。他的弟弟初生不久便去世，林肯9歲時，居住的印第安納州小社區出現傳染病，奪去只有35歲的母親，以及舅父母性命。約1年多後，父親離棄他們再娶，他和姐姐等捱餓，衣衫襤褸度日。後來姐姐嫁人，約20歲生子後過身，令林肯深受打擊。雖然父親回來照顧，但兩人關係不和睦，據說林肯埋首書本及寫詩忽略耕作時，父親會打他，覺得他懶，然而林肯堅持自學，並享受獨自一人看書寫字的時間。

正如一般心理學講法，家庭環境增加他的精神病患機會。林肯20歲出頭離家前往伊利諾伊州謀生，從外表看沒有特別憂鬱，無錢欠人脈，他有時會靠摔角賺取生活費。表現得知識豐富，有見地又幽默，他受人歡迎，23歲參與當地代表選舉，雖輸但能力得到肯定，在別人眼中，他具活力和魅力，看不到抑鬱。一路走來，逾30年後，這位小子成為了總統，那些都寫在歷史書，但抑鬱一直暗中伴隨。

1835年，他26歲，居住的村出現疫症，當年有人叫「膽熱」，其實或者是傷寒，死了很多人，他幫忙照顧病患、埋葬死者，勾起母親當年出事情景。更甚者，他的一位女性摰友（Ann Rutledge）病死，他顯得悲痛莫名，對人說「不能忍受雨水打落朋友墳上」，自此變得寡言，試過拿着槍獨自在樹林漫步，身邊人開始覺得他有心理問題，後來他對人說想到自殺，朋友輪流看顧他以防出事；有流傳說他愛上了那名女子，甚至已訂婚。無論實情如何，後世有專家認為，根據多項檢視標準，這是林肯抑鬱症的首次公開病發。

林肯抑鬱折騰 明白人們心底痛苦

數年後，他本和一名女子Mary Todd成婚，據說他內心突掙扎終止婚約，事件亦造成打擊。1841年冬天，加上天氣不好，抑鬱症第二次發作，整天躺床上又提自殺。1年後，病情似乎過去，兩人終於結婚。夫婦誕下4名兒子，當中3個在19歲前去世，兩人因此都患上抑鬱症。美國內戰期間，身為總統的林肯遭受過軍事慘敗，據說曾對自己內閣說幾乎準備要上吊。

今天，精神科研究說，喪痛（bereavement）可能觸發一系列抑鬱症狀，而林肯私生活遇上的眾多悲痛，加上治國、打內戰當中的挫敗，實在非常人能體會。無論他的抑鬱症，來自家庭環境、遭遇抑或先天生理影響，後世相信他面對國家大任挑戰的同時，與心理困擾並存，直至1865年被行刺身亡。很多歷史學者亦相信，這位第16任美國總統得以肩負重任，戰勝種種生活悲痛，站起來做大事，令美國浴火重生不致分裂，與心理疾病有一定關係。

雖然林肯並非一開始就想解放黑奴，但最終戰爭結果之一是這樣，多少和他明白人們心底痛苦有關。林肯並不是因為解決了抑鬱症問題，才能幹出偉大事情，而是他將身受的抑鬱之苦，化成活在當下做事那團火的助燃劑。