參與虛擬幣交易 宜先了解技術設計特性

筆者前文以經濟學的供需原理，分析了比特幣價格升跌的機制與變化關鍵。誠然，無論是貨幣或商品，只要有需求和供應，則透過邊際的需求變化而形成價格，再在市場上進行交易或交換，這個貨幣或商品本身就有市場價值，就有價。本文在供需框架下作出更細緻的觀察和分析，細緻的分析不僅可更明白比特幣和其他虛擬貨幣的價格變化，也可了解到虛擬貨幣目前「大行其道」或「方興未艾」的時代新趨勢。

目前在市場上的比特幣交易，基於比特幣暴升暴跌的劇烈波動性，很難發揮貨幣交易、結算的功能，缺乏通貨的屬性，更多是股票或商品的性質，用作投資或投機的有價「憑證」。筆者用一個比喻來說明：這是一家沒有實質業務運作的公司，它不會長期有股息可派，也沒有從實際業務活動中取得收入，但市場對它未來可以更廣泛使用，並相信其貨幣運行系統不會崩潰，於是這張「憑證」就有其市場價格。這份預期延續了需求於不息，這隻沒有生意的公司股票，價格幾乎完全是由需求和供應決定。

系統穩定性影響價格 不容忽視

看深一層，在供需以外，還有一個值得注意的因素。比特幣或商品本身的市場運行系統，其穩定性是一個不可忽略的環節。如果大家對這個系統穩定性的信心有所動搖，自然會削弱需求，影響到價格。一切都可以從供需原理得到合理的解釋。

在比特幣或一般區塊鏈支撑技術的體系，最大的不穩定性，是區塊鏈本身體系和其技術的支撑。對比特幣來說，技術支撑、同時也是比特幣產生的環節，是「挖礦者」，這些「礦工」是整個比特幣系統支撑的技術因素。我們需要知道箇中一個所謂「51%攻擊」的風險。

比特幣的體系運作，是基於區塊鏈技術構建和數據的驗證確認，而且是以分布式，由多個節點競爭進行。節點的非中心化工作，確保參與者遵循協議的規則，大家都能一致同意區塊鏈的當前狀態。分散性的節點定期透過「挖掘」過程，來達成新區塊的形成共識，以及確認交易。

換言之，比特幣的共識算法，確保採礦者只有在網絡上所有節點，大家都達成共識，並一致驗證該採礦者提供的「塊哈希」是準確的情況下，才能生成新的交易區塊。在採礦過程中，採礦者的工作能力源於他所擁有的電腦計算能力，亦稱為「散列能力」或「哈希率」。一旦由一個機構取得超過50%的「哈希率」，便會出現「51%攻擊」，這個擁有整體逾一半「哈希率」的機構，便有能力篡改交易的所有數據，令區塊鏈上資料「不可篡改」的信念破滅。

所以，要研究比特幣或其他虛擬貨幣的體系設計，要考慮的因素，也包括背後維繫這個系統的「挖礦者」。其他的虛擬貨幣或區塊鏈體系不一定稱呼這群人為「挖礦者」，而是有「核證數據者」諸如此類的名稱。但無論如何，比特幣體系運行予人穩定性的信心，目前是靠這群分散的「挖礦者」維持。

「挖礦者」如央行 守衞比特幣穩定

某程度上，這批「挖礦者」有點像央行，是貨幣的產生者和維持貨幣體系運行穩定的「守衞者」，他們會影響用戶的信心，間接影響到用戶的需求，從而也影響到比特幣的價格。

在比特幣的供應方，相對比較簡單，因為貨幣的總額已設定了上限；如果有基礎和能力把所有比特幣區塊鏈的交易紀錄下載下來分析，基本上也可以計算到當前市場的比特幣流通量。

扼要來說，要決定貨幣的價格，可透過觀察供應上有多少活躍性的流通量，再檢視需求方的用戶數量，究竟是在增加還是在減少、有否其他個別群體積極參與買賣等信息，從供求的可能變化，估計出市場上比特幣價格的變化動向，以及可能的波動範圍。

順筆一提，眾所周知，在區塊鏈上參與比特幣交易，只有一個戶口，而且是匿名。因此，不少犯罪分子會利用這個比特幣帳戶來洗黑錢，或從事犯罪而得到的金錢，例如網絡黑客的攻擊勒索，通個帳戶來索取和交收，可以說，不少犯罪分子在目前一刻，仍然傾向甚至喜歡利用比特幣帳戶來實現這些目的。當然，我們完全不認同犯罪行為，但無可否認，如果社會秩序不夠穩定，犯罪率上升，不排除犯罪分子也是比特幣需求一方的增長組成部分。

其實，比特幣的價格形成與供求變化的機理密切相關。誠然，每一種商品的價格都有一個上升與下降的周期或投機影響，我們很難準確預測周期性或投機性的上升或下降。但從基本因素分析，回歸到經濟學的供需基本原理，可掌握該種商品價格變化的本質性面貌。筆者在這兩周的文章對影響比特幣價格變化的供求多項因素，作出了扼要的分析，可供大家參考，並用來衡量自己是否有足夠市場認識參與買賣。

值得強調，除比特幣外，市面上還有多個形式不同的虛擬貨幣，影響其價格變化的供求因素，是不一樣的，需要大家留意。以現時虛擬第二大貨幣的「以太幣」為例，相對比特幣的供應量定了2,100萬枚的上限，以太幣則沒有供應量上限，即挖出了一個以太幣區塊，就可產生以太幣，因此，比特幣有供應量上限，長遠供應量遞減的「供應因素」，在以太幣上便不成立。

所以，有意參與虛擬貨幣交易的人，要仔細留意每一種虛擬貨幣背後支撑運行的技術因素、設計特性，然後按其技術設計特性，聯同經濟因素、供求因素的考慮，作出配對，推論影響價格變化是在供應方或需求方，從而通過供求的分析，推論決定對這個虛擬貨幣是利好、抑或利淡的因素，據此系統地觀察價格的變化。

供應量增速降 「挖礦」獎賞亦減

關於「挖礦」問題，有一點值得一提：比特幣的供應量已開始明顯減少。按照該體系的原設計，數據塊產生速率預期為大約每10分鐘一個，但每個數據塊中，新發行的比特幣不超過50個，這個數字每產出21萬個區塊就會減半，大約每4年就會發生一次。因此，比特幣的總數量既不會超過2,100萬個，同時新發行量亦會出現階段性遞減，成功「挖礦」的獎賞也同步減半。前一段時間成功「挖礦」挖出一個區塊的「賞錢」是12.5個比特幣，如今已下降至6.25個比特幣，並且會一路減下去。

所以，目前市面上比特幣的供應量仍然有所增加，但增加的速度和增量，已呈現下降。據筆者所接觸到的數據，目前比特幣的供應量已達到1,800多萬個。雖然終極供應數量有2,100萬個，但不排除如前文所分析，當中一些比特幣錢包被「鎖死」，實際的流動會遠低於這個數字。

▲ 有意參與虛擬貨幣交易的人，要仔細留意每一種虛擬貨幣背後支撑運行的技術因素、設計特性。（路透社資料圖片）