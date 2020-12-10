電子煙添染疫風險 須增學生認知

本港有組織調查發現，無論大學、中學或小學學生皆缺乏對電子煙的正確認知。電子煙危害不亞於傳統香煙，更可大增患上新冠肺炎的機率。本地需以教育及法律雙管齊下，保障學生健康。

吸電子煙者確診率 超常人5倍

香港胸肺基金會、香港胸肺學會與美國胸肺學會（港澳分會）今年6月至9月間針對大、中、小學生進行一項問卷調查，結果發現36%學生誤以為電子煙傷害較傳統香煙低，亦有32%誤以為吸食電子煙不會有二手煙甚至三手煙、亦有逾2成人以為電子煙比傳統香煙更難上癮。

電子煙更或已入侵校園，接近8成學生曾見過或接觸電子煙，有8%表示曾在校園內見過。

電子煙作為近年新興玩意，加上在宣傳時用上不會上癮、環保、獲認證等字眼，較易誤導年輕人。

據香港吸煙與健康委員會表示，電子煙內含有多種有害物質包括丙烯乙二醇、甘油，也有致癌物質包括乙醛及甲醛，可影響生殖能力及胎兒發展，學生吸食電子煙亦可增加呼吸道症狀的額外風險。電子煙內的化學物質在加熱後，也有可能產生其他有害及致癌物質。

美國史丹福大學今年一項研究更指，有吸食電子煙的青少年確診新冠肺炎的機率比不吸食者高5倍，若有同時吸食電子煙及香煙則確診機率增至7倍。

電子煙除傷及肺部、弱化免疫功能，吸食行為本身亦可增添不必要風險，例如與人分享吸食時噴出煙霧、脫下口罩觸碰自己臉部等。

本港有多個團體提供戒煙服務，包括提供戒煙用品。

醫管局戒煙輔導中心註冊護士湛紫芬近日分享的一個電子煙使用者個案中，有一名男子在太太生育後擔心吸煙會影響家人健康，主動求助於中心，需要使用尼古丁補充劑及戒煙貼、透過定期見面及電話跟進等，終於成功保持逾一年沒有再吸食電子煙。

立法教育勸導 糾正錯誤認知

要糾正學生對電子煙的錯誤認知，還需由校園開始。

美國南波特蘭已展開長達5年的零毒品計劃，當中一環是幫助學生對抗吸食電子煙的朋輩社交壓力，並為他們提供戒煙的動力，包括鼓勵已戒煙的學生成立戒煙社團，以過來人身份勸導其他朋輩。

美國緬因州更立法禁止任何與學校有接觸的成年人（包括教師、學校僱員、家長及訪客）在校園範圍內吸食電子煙，為學生打造無煙校園，更嚴懲向21歲以下人士售賣電子煙的商店。

過往已有傳媒發現電子煙以多種方式潛入校園，例如外形設計接近充電器或USB等，令教師防不勝防；社媒網紅的宣傳，更可助長歪風。港府除應該加強教育宣傳應對，更需盡快立法全面禁止電子煙，以免釀成公共衞生危機。

▲ 電子煙作為近年新興玩意，加上在宣傳時用上不會上癮、環保、獲認證等字眼，較易誤導年輕人。（資料圖片）