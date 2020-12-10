中西疫苗大比拼 港人「有得揀」？

隨着本港新冠肺炎疫情進一步惡化，政府已收緊限聚令至兩人一組，違令罰款增至5,000元，食肆提早關門，強制病毒檢測的群組亦擴闊至的士司機以及老人院等行業。雖然政府仍然否定現階段進行全民強制檢測，但當局已開放更多檢測中心及渠道，供市民作自行前往檢測，成效取決於市民共同抗疫的決心與能力。

雖然新增個案數字已比上星期稍為緩和，上升的幅度亦減慢，但第四波疫情較第三波影響更廣，新增個案來自各階層。衞生防護中心已加強追蹤緊密接觸者與其他接觸者測試的範圍，但到現時為止亦只能稍為遏止疫情散播，社區仍有很多隱性傳播鏈未被發現，源頭不明的個案仍節節上升，最近幾天已每天達30宗，證明社區感染的機會仍高，市民必須注意減少外出，避免接觸環境及病者，減低感染的機會。

盡早接種流感疫苗 防交叉感染

由於冬季季節性流感數字亦有上升的趨勢，年長人士、長期病患者及幼童今年必須接種流感疫苗，以減低與新冠肺炎交叉感染後死亡率增高的風險。最近已有較年輕的病人由於同時感染流感與新冠病毒而逝世，第四波疫情感染的亦較多為上年紀的長者，所以市民必須盡早接種流感疫苗。

在治療方面，新冠肺炎與流感所使用的藥物亦不盡相同，一些藥物如類固醇，在治療新冠肺炎可能有作用，但對流感卻無效果；而在交叉感染的情況下，藥物的有效性會降低，病情更難控制，死亡率亦相對較高。再者，甲型流感的病徵跟新冠肺炎有相似之處，新冠病人誤以為感染流感而延誤就醫，亦令病情一發不可收拾。現時香港新冠肺炎的死亡率，相比世界其他國家為低，但第四波的疫情配合流感肆虐，相信死亡個案會陸續出現，死亡率或與外國（全球新冠死亡率達2.2%）看齊。

面對新冠肺炎，各大藥廠已爭相製造疫苗應對，其中英國已於日前開始為市民接種輝瑞研發的疫苗，美國亦有望在年底前開始為高危群組接種疫苗，據悉各大藥廠其實早在美國大選之前已落實有關疫苗接種方案，但由於當時臨床結果等細節仍未完全落實，故延遲至大選後才有推出疫苗的時間表，這亦間接影響了美國大選的選情。

現任美國總統特朗普對疫情失控的指控，以及分配疫苗程序上，亦格外乏善足陳：一個擁有先進醫療水平以及較完善制度的超級大國，都會受制於民意選票而「放慢手腳」，政治手段介入醫學決定。

全民接種 或要待明年年中

香港在疫苗配給上，顯然要倚靠內地爭取提早取得新冠疫苗，現階段可能要等到下年年中才有望供全港市民接種，現時傾向免費為市民提供疫苗，亦會先為高危群組如醫護人士、長者等接種。如疫情能控制得宜，較遲接種疫苗，待更多醫學數據證實疫苗效用及安全性，其實也未必是壞事，相信屆時包括內地也已經開始為國民接種，內地與外國研發的疫苗肯定會在安全性及效用上作更具火藥味的比拼，外國疫苗有機會因供不應求，而在海外地區提高售價，甚至一針難求；相反，內地疫苗可能以較便宜的價格供應給香港市民，部分港人更有機會透過不同渠道購入或接種內地疫苗。只要我們相信科學實證，避免政治手段干擾醫學決定，香港人其實是「有得揀」的。

（文章只代表個人立場）

▲ 內地與外國研發的疫苗肯定會在安全性及效用上，作更具火藥味的比拼。（法新社資料圖片）