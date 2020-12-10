期望管理不足 施政報告欠驚喜

特首林鄭月娥早前公布《施政報告》，從民間的即時反應來看，似乎是「彈多過讚」。原因除了特首個人民望、政策是否得公眾歡心以外，從政治技巧的角度來看，也和當局對公眾期望管理不足，以致整份報告予人「雷聲大、雨點小」的感覺有關。

僅19%市民 滿意施政報告

上周的《施政報告》洋洋灑灑數萬字，林鄭月娥更表明當中有很多「鴻圖大計」，但市民看來不太受落。根據香港民意研究所的民意調查，只有19%受訪者滿意《施政報告》，不滿的則有64%，以100為滿分計，平均分只有不足28分。官民之間的感覺差距甚大，為甚麼會這樣呢？

其中一個重要的原因，相信是港府發表《施政報告》的過程中，有意無意地拉高了一部分公眾的期望，但最終卻沒有甚麼石破天驚、令人眼前一亮的新重大舉措。如此落差之下，自然評分甚低。

相信大家還記得，10月中官方宣布押後《施政報告》所給出的正式原因，是特首需要參加10月底的部委協調會議，商討一系列的北京支持香港發展的政策。這提高了部分市民的期望，特別是中立人士及建制派支持者。

重要措施 僅延續舊有政策

但結果不少重要的措施，其實只是在舊有的政策上，提供更多的執行細節而已，例如發展位於落馬洲河套區的科技創新合作區，實際上在2017年經已敲定；甚或是延續舊有的政策，例如約1億元的「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，早在2018年的《施政報告》中提出，並在之後試行（詳見當年《施政報告》的第307段）。如是這般，大眾自然覺得無甚驚喜，平平無奇。

而且，10月中正值第三波疫情「未斷尾」，隨時可能捲土重來，經濟危機也因疫情而日益加深。若在太平盛世，《施政報告》稍為延遲，大家無可無不可；但當大家已是水深火熱之際，押後一份綱領性的頭號政策文件，群眾自然金睛火眼的看着相關措施，並用上更高、甚至是最嚴格的要求作出審視。在這樣的高要求下，《施政報告》得分低落，也不是甚麼奇怪的事。

現今距離《施政報告》宣讀已兩個星期。除非再有甚麼突破性發展，否則市民對《施政報告》的觀感便會徹底定型，再難改變。展望將來，若再有需要延遲《施政報告》的情況出現，港府到底會如何抉擇？我們可以拭目以待。

▲ 港府在發表施政報告的過程中，有意無意地拉高了一部分公眾的期望。（資料圖片）