特遏華瘋狂出毒招 斷拜登選項謀再起

美國大選塵埃落定，行將卸任總統的特朗普與其團隊，在最後幾星期還頻頻出招升級遏制中國，企圖為候任總統拜登對華政策設立框框，令拜登遏華難有迴旋空間，亦為自己4年後捲土重來累積政治資本。面對中美矛盾續升級，中國更須沉着應對，力阻脫鈎成為事實。

渲染中國威脅 為拜登設障礙

美國眾議院周二通過2021年《國防授權法》，確定建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative，PDI），增加攻擊潛艇的資金，強化在印太地區的態勢和結盟，又制定多項制止中國取得美國敏感軍事技術和數據措施。參謀長聯席會議主席密利更在一個公開場合上渲染「中國威脅論」，聲稱中國經濟崛起後投入大量資源提升軍事實力，試圖在2035年追上美國，並在本世紀中葉有打敗美軍的能力。

白宮易主已成事實，但特朗普趁卸任前作最後瘋狂，不斷對華加碼施壓，例如限制中共黨員及其家屬赴美旅行、中止多項美中友好交流項目、制裁中國人大14名副委員長，而國會眾議院先後通過《外國公司問責法》，及《香港人民自由與選擇法案》，試圖迫中概股退市，並干涉香港內政等等。

特朗普動作頻頻，因中國駐美大使崔天凱和外長王毅最近向拜登出伸出橄欖枝，表示願意考慮重開美國駐成都領事館，及要求開啟中美各層級對話，任何問題都可以談，但特朗普明顯要從中作梗，試圖為拜登的對華關係先行設置障礙，並為遏制中國設定法律框架，令拜登難有迴旋空間，事事綁手綁腳，亦為自己留下外交遺產。

一旦拜登試圖改善中美關係而要移除有關障礙，特朗普便振振有詞攻擊拜登對華軟弱，彰顯他鮮明強硬反華立場，為他4年後再選總統作好鋪墊，累積更多政治資本。

事實上，特朗普任內徹底調整對華戰略，透過軍方、情報和智囊開打公關戰，渲染中國威脅，令美國朝野患上「恐華症」，達成中國是頭號國家安全威脅、最大的戰略對手的共識。在這個大氣候下，特朗普此時瘋狂出狠招，框住拜登只能繼續在遏華一條路上走，只是步伐走得快還是慢而已。

中國沉着應對 廣交朋友破局

從拜登提名的國家安全顧問蘇利文開腔關注香港警方拘捕多名泛民人士，又對中澳關係緊張發聲，揚言會與盟友及其他民主國家並肩同行，促進共同渴求的安全、繁榮及價值觀，已反映拜登在上任初期對華立場會繼續強硬，令中美關係繼續曲折和充滿猜疑。

面對中美關係短期難有改善空間，中國務必沉着應對，在處理雙邊糾紛時一切要講道理、國際慣例規則，廣交朋友來突破美國圍堵，並專注發展雙循環和科技自立更生，提升本身經濟和科技實力，積累更大底氣與美周旋。

責任編輯：陳靜芬