iMoney 及大新銀行合辦《2021年港股最新部署》快人一步部署先機

2021年將至，為了讓大家快人一步捕捉明年的投資機會，iMoney 及大新銀行合辦《2021年港股最新部署》，特別邀請到著名股評人黃國英先生（英Sir），以及天滙財經產品專家黃天駒先生（Parkie）──大新銀行「流動證券交易App+」系統開發商為主講嘉賓，由iMoney高級記者謝克迪為主持人。

由於疫情關係，講座設為綫上舉行，不過無減大家的熱情，講座合共有近500人參加。講座分為三部分，首先由英Sir分享股市心得，剖析明年市況及如何建立平衡的投資組合。

所謂「工欲善其事，必先利其器」，Parkie為參加者介紹及示範如何運用大新銀行「流動證券交易App+」應用程式的選股功能，以金融數據進行智能選股。程式內配置 「Power Screener 策略選股」及「Power Tracker 追蹤策略」功能，以迎合不同投資者需要，只須成為大新銀行證券客戶便可免費使用「Power Screener 策略選股」。Parkie示範智能選股只需要三個簡單步驟，首先加入基本篩選條件 (如:股價、市值、派息等)；配合技術分析條件 （如價格升穿前高位，成交量突然增加某百分比等）；再自由設定指標、 參數和不同時間週期，便可以透過專業分析工具篩選出心儀的股票，投資更加輕鬆方便。

另外，「Power Tracker 追蹤策略」更可實時追蹤股票動態，一旦有股票符合所設定的篩選條件，便會有推送通知發送至客戶手機，客戶便不用費時從不同媒體監察，只要收到通知便可馬上進行部署。

而於問答環節，大家都非常踴躍向英Sir及Parkie發問。大家除了向英Sir提問有關股票市場的問題外，不少朋友更問及黃金及比特幣明年的走勢；亦有不少朋友追問Parkie如何運用選股應用程式，找到穩健收息股及有上升趨勢股等，看來大家對大新銀行智能選股應用程式相當感興趣。

最後，為了讓各位參加者投資更加醒神，大新銀行向首100位發問的朋友，每人贈送一張電子咖啡禮券﹗又學到來年投資策略及實用選股工具，又有禮品，今次參加者可算是滿載而歸了!

▲ 大新流動證券交易App+的「Power Screener策略選股」及「Power Tracker追蹤策略」選股功能，提供多項基本分析及技術分析篩選條件，可供不同類型投資者使用。

▲ 「追蹤策略」選股功能備有推送通知，當系統監測到有股票符合預設條件，會實時發出提示，即使無法時刻觀察股市，亦不怕錯失投資機會。

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