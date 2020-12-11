瑞典Arctic Bath酒店 生態樂土賞極光之美

身處冬日北歐的瑞典，是歡度聖誕的理想之地。瑞典時有出奇不意、與地境相融的住宿體驗。除了型格樹屋，全球奢華精品酒店最近就有北極浴漂浮水療酒店這新成員，只有12間客房，在海邊泡一趟桑拿，再等待極光來臨，聖

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