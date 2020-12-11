瑞典Arctic Bath酒店 生態樂土賞極光之美 副刊版 2020/12/11 分享： 身處冬日北歐的瑞典，是歡度聖誕的理想之地。瑞典時有出奇不意、與地境相融的住宿體驗。除了型格樹屋，全球奢華精品酒店最近就有北極浴漂浮水療酒店這新成員，只有12間客房，在海邊泡一趟桑拿，再等待極光來臨，聖 ... 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 意大利湖區水療之境 年度最佳酒店 今日 意大利湖區水療之境 年度最佳酒店 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 2020/11/27 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 京都文物建築變商場 2020/11/27 京都文物建築變商場 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 2020/11/13 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 2020/10/30 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 歐洲 酒店 品牌 設計 餐廳 意大利 菜式 酒吧 養生 大自然 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入