意大利湖區水療之境 年度最佳酒店 副刊版 2020/12/11 分享： 北極浴漂浮水療酒店剛加盟的全球奢華精品酒店集團，分布全球90多個國家，以及有大約520家成員酒店。集團今年公布的酒店大獎獲獎名單，位於意大利的Lefay Resort & SPA Lago di ... 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 瑞典Arctic Bath酒店 生態樂土賞極光之美 今日 瑞典Arctic Bath酒店 生態樂土賞極光之美 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 2020/11/27 京都二条城旁京古宅活化酒店 重現300年古城門歷史風貌 京都文物建築變商場 2020/11/27 京都文物建築變商場 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 2020/11/13 私人飛機直達全球目的地 盡享奢華便捷之旅 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 2020/10/30 馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 歐洲 酒店 品牌 設計 餐廳 意大利 菜式 酒吧 養生 大自然 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入