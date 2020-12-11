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意大利湖區水療之境 年度最佳酒店

副刊版 2020/12/11

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北極浴漂浮水療酒店剛加盟的全球奢華精品酒店集團，分布全球90多個國家，以及有大約520家成員酒店。集團今年公布的酒店大獎獲獎名單，位於意大利的Lefay Resort & SPA Lago di

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