自小鍾愛八爪魚，從日本Tako Sushi至西班牙Pulpo a la Gallega，全是至愛，八爪魚在心目中，向來只是來自海洋的美食，很少想過牠們是智慧生物。

二○一○年世界盃足球賽，八爪魚保羅成為網紅，因牠曾準確地預測賽果，百發百中，醫生猜想，這只是噱頭。上周末有空看Netflix《My Octopus Teacher》，畫面吸引，一位中年人跟一隻八爪魚邂逅，紀錄片製作人Craig Foster遇上中年危機，帶同家人回到家鄉南非開普敦，住在海邊，此地風高浪急，海水冰凍，但偏偏這裏的海藻森林（Kelp Forest），是多種海洋生物的美麗家園，向來嚮往大自然的Foster揚言，每天不論浪有多大、海水有多凍，都會徒手潛水直接接觸大自然。

在這裏，Foster遇上活潑又好奇的八爪魚，從此展開長達一年的友情（八爪魚平均壽命不足十八個月），Foster仔細記錄這八爪魚的自然生態。有一次，它遇上死敵鯊魚，被追得急了，便衝到海底，八爪齊伸一刻，吸盤拿起各類貝殼，再把自己蜷成球體，說時遲那時快，鯊魚已追上並大口咬起，再粗暴地嘗試把它撕開，幸得貝殼保護，未遭尖牙咬傷，更奇妙的是，牠一個翻身竟騎在鯊魚背上——一處最安全的地方。

如此智慧，並非一般無脊椎動物（Invertebrate）所及，牠如何知道貝殼有保護作用？又如何知道球體能減輕鯊口咬力？向來獨居的八爪魚各自領略求生本領，這不是智慧又是甚麼？

下次八爪魚身現身餐桌，未知會大口咬下還是細嚼牠的智慧？