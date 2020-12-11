Zoom前Zoom後

疫情令我們在生活和工作上都有新常態。在家上班（WFH）這概念已很普及，有好幾間大企業甚至宣布，即使疫情過後，仍會繼續採取WFH工作模式，如：Facebook擬讓一半員工在未來五至十年在家工作；Twitter高層已向傳媒透露，若員工希望一直在家工作，公司會make that happen。WFH直接令Zoom廣泛應用，教學和開會不在話下。

友儕間初用Zoom笑話百出，最多來自「觀音頭掃把腳」，即上身上班服、下身短褲，當事人一時忘我，起身斟水才發現穿崩，狼狽撲去關鏡頭已太遲。有些則太信任科技，以為關掉畫面功能穿睡衣也無妨，結果陰差陽錯，畫面功能不知何解突然開着，彼此隔住個mon你眼望我眼，穿睡衣、頭髮蓬鬆的當事人嚇到O嘴之餘，對方也打個突，何其尷尬。

有時也有些自己控制以外的因素，我曾試過，學生在Zoom面前正正經經做報告時，其母則不經意地在後面拖地當上了一個很有動感的背景。另試過有學生做報告正在講話時，其丈夫奪門而入對着小狗大聲連問三次：「點解喺度屙屎呀？」聲量蓋過正在做報告的太太，令課堂加添一點歡樂氣氛。

以上情況僅有點尷尬而已，未至於「致命」。屬德高望重、經常出現在《New Yorker》和《CNN》的法律分析師和時事評論員Jeffrey Toobin則卻Zoom出禍來。十月中，他跟《New Yorker》同事進行Zoom會議時，被發現有不雅淫褻行為。他事後解釋，以為自己已關掉Zoom鏡頭和聲音功能。於是，在同事眾目睽睽下，他不自知地表演了不應該表演的動作。結果，幾間傳媒機構即日暫停與他的業務，而《New Yorker》終於在十一月十二日宣布，正式炒掉Jeffrey Toobin。故事的教訓：一、工作時工作；二、Work from home要自律；三、即使關掉Zoom的見樣功能，若鏡頭對着你，唔該醒醒定定。