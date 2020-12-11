香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 副刊版 2020/12/11 分享： 臨近聖誕節，又怎可不感受一下聖誕氣氛？行完山玩得累了，不妨到位於屯門的香港黃金海岸酒店Staycation。酒店今年聯乘德國探險家Müllerchen小木像木木，打造小木像木木歐陸聖誕小鎮和優惠住宿計 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 今日 河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 最新專欄文章 更多 河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 今日 河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪 2020/12/05 親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪 滑板車迷變達人 踩車環遊香港歐洲秘景 2020/12/04 滑板車迷變達人 踩車環遊香港歐洲秘景 達人帶路 新蒲崗電影場景之旅 2020/11/28 達人帶路 新蒲崗電影場景之旅 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 2020/11/21 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 疫情 香港 口罩 日本 酒店 餐廳 屯門 商場 德國 港鐵 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入