香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮

臨近聖誕節，又怎可不感受一下聖誕氣氛？行完山玩得累了，不妨到位於屯門的香港黃金海岸酒店Staycation。酒店今年聯乘德國探險家Müllerchen小木像木木，打造小木像木木歐陸聖誕小鎮和優惠住宿計

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