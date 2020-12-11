河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂 副刊版 2020/12/11 分享： 香港大部分水塘景色皆優美，步道平坦易走，就算小朋友都覺得輕鬆無難度，其中之一要數河背水塘。河背水塘面積不大，卻擁有全港唯一S型水壩，水塘中央的小島仿如海市蜃樓。另外河背水塘家樂徑則擁有如京都嵐山般的竹 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 今日 香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 最新專欄文章 更多 香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 今日 香港黃金海岸 x Mullerchen歐陸聖誕小鎮 親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪 2020/12/05 親子輕鬆遊鶴咀 自然奇觀蟹洞感受巨浪 滑板車迷變達人 踩車環遊香港歐洲秘景 2020/12/04 滑板車迷變達人 踩車環遊香港歐洲秘景 達人帶路 新蒲崗電影場景之旅 2020/11/28 達人帶路 新蒲崗電影場景之旅 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 2020/11/21 逾萬呎都市農莊享城市綠洲 15米南瓜隧道過聖誕 疫情 香港 口罩 日本 酒店 餐廳 屯門 商場 德國 港鐵 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入