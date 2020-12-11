河背水塘賞日式竹林 湖中綠洲野趣樂

香港大部分水塘景色皆優美，步道平坦易走，就算小朋友都覺得輕鬆無難度，其中之一要數河背水塘。河背水塘面積不大，卻擁有全港唯一S型水壩，水塘中央的小島仿如海市蜃樓。另外河背水塘家樂徑則擁有如京都嵐山般的竹

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