京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 副刊版 2020/12/11 分享： 遊京都，清水寺是大家必去的打卡點，無論是春天的櫻花、或是入秋的紅葉，清水寺都必定能滿足到大家。清水寺自從因為要迎接今年原定舉行的奧運，在2017年開始進行一次大規模維修，終於在日前正式完工，四周圍板今 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 2020/12/08 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 2020/12/01 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 參加台東旅遊快閃活動贏機票 2020/11/27 參加台東旅遊快閃活動贏機票 橫濱高達主題園區12月13日開幕 2020/11/20 橫濱高達主題園區12月13日開幕 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 2020/11/17 日本關東最大型燈飾展 讀賣樂園650萬盞燈泡迎光影聖誕 旅遊資訊 京都 日本 日本城 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入