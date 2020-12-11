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京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外

副刊版 2020/12/11

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遊京都，清水寺是大家必去的打卡點，無論是春天的櫻花、或是入秋的紅葉，清水寺都必定能滿足到大家。清水寺自從因為要迎接今年原定舉行的奧運，在2017年開始進行一次大規模維修，終於在日前正式完工，四周圍板今

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欄名 : 旅事通

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