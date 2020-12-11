同志大使駐華？ 建議先拜讀一本日記

本欄曾經介紹過民主黨新星，曾經在黨內初選和拜登爭總統提名的布蒂吉格（Pete Buttigieg），他表明希望有一天當上首位「出櫃」美國總統。近兩天傳媒報道，拜登考慮提名這位印第安納州南本德市前市長出任駐華大使，令我嚇了一跳。

一般來說，這個重要職位都是留給有「江湖地位」的人去做，而38歲的布蒂吉格只當過一個10萬人口小城市市長，連國會議員都沒做過，亦毫無外交經驗。雖然哈佛及牛津畢業的履歷很耀眼，但中美關係弄得如斯天地的今天，人們都會用懷疑眼光看這樁任命。若然屬實，拜登需給出具說服力的理由，有消息則流傳，拜登曾考慮安排布蒂吉格當交通或商業部門等領導，但他自己說對外交或國家安全最有興趣。在我看來，他處心積累為自己鋪路日後競選總統，已經很明顯了。

老布殊當總統前 主動要求駐華

無論布蒂吉格有心令中美關係回復正軌，抑或是借鬧得熱烘烘，成為全球焦點的中美關係增加個人曝光，與北京拉關係累積政治本錢，我都建議他先行看一本書，為做好呢份工打定底，此書是2008年出版的《The China Diary of George H. W. Bush：The Making of a Global President》（《老布殊的中國日記--一位全球化總統的誕生》）。

老布殊當總統前曾經駐華，當年中美未建交，他沒有大使銜，叫做駐中國聯絡處主任。和布蒂吉格毫無經驗不同，布殊在此之前已當過美國駐聯合國大使，還見證新中國恢復在聯合國的席位；與布蒂吉格主動提出對外交感興趣一樣，老布殊是主動要求駐華的，而不是福特總統提出的駐英或駐法。他有寫日記習慣，此書由日記整理而成，除了看到當時「紅色中國」給他留下的印象，讀者亦可從不同角度解讀中國過去，借古鑑今，在這裏節錄部分內容供大家玩味。

老布殊駐華1年多，由1974年到1975年，他表示明知中國封閉，亦對中國不了解，但覺得中國會成為強大新興國家：「我是為了逃避嗎……躲避媒體和『水門事件』嗎？前往中國是最簡單（解決麻煩的）辦法嗎？我認為答案是『不』，我去是因為，中國令人好奇和神秘。」

1974年11月1日，老布殊有機會見到當時副總理鄧小平：「我告訴他，我們的中國政策應該有長足發展才是。鄧小平顯得很冷靜，他準確地給出農業人口數據……我們沒足夠時間談印巴戰爭，由於我太拘謹了，所以來不及問中國（為印巴衝突）做了些啥。」

老布殊又談到對基辛格的印象：「我參加了基辛格與鄧小平的多次會面，基辛格表現得非常聰明，對歷史和國際局勢有很深把握。這與他對自己手下的態度截然相反，在周三早晨會晤中，他大聲地嚷：『我要我的手下，我要他們所有人馬上到這房間來！現在就在這裏！』我這才明白，他就是這樣保持工作節奏的。」

在中國1年，老布殊覺得和中國人深交很難：「我一直相信我會認識更多人，比其他美國人與中國人有更好私交。但當你與他們深交時，你會覺得你想拿起電話找到某個人，然後談談東南亞或蘇聯局勢這樣的事，但在這兒幾乎是不可能的……在大事上，很長時間內都沒有過類似情景。」

他在日記中感慨，在中國亦看到友誼、宴會和熱情以外另一面，不太靈活，不太容易理解的一面：「我的辦公室需要掛一張地圖，（美國）官員把地圖交給一個中國木工，請他加上框。然而木匠與官員爭吵說，台灣和中國大陸的顏色怎麼能不一樣呢？這張地圖是「壞地圖」。這件事鬧了好一陣，最後只能認了。」

在駐京最後時光，他說懷念北京一些聲音：「我永遠忘不了：清晨，公園裏的歌唱聲；孩子們列隊時『一、二、一』口令聲；北京城內從不間斷的汽車喇叭聲、單車鈴聲……還有就是火車上、公園……隨處聽到的廣播聲。」

眼見為實 偕夫人單車逛京城

老布殊除了用真摯筆觸，記錄他眼中在成長的中國，亦用雙腳體會，和夫人芭芭拉騎着「永久牌」單車逛京城，甚至騎到郊區考察，這些也是歷史說得最多的事了。不過，據他在日記說，當時基辛格對他做這些東西不以為然，說「中國百姓喜不喜歡你都無所謂」，他不同意基辛格，說他目的不在於贏得北京大多數人喜歡，而是為彼此了解。

他覺得眼見為實，應盡量親自去判斷中國人民及政府想做甚麼，而不是主觀臆測中國會做甚麼。有人說，如果說尼克遜、基辛格開拓了中美關係，那麼老布殊就是中美關係的實際操盤手，並在六四事件後替中國的崛起給予了時間、空間。

後來入主白宮後，老布殊常光顧華盛頓附近一家中餐廳，每次都坐編號N17的枱，點在北京吃過的5味，北京填鴨、乾煸牛肉絲、北京風味羊排、椒鹽大蝦、乾煸四季豆。他是唯一出使過中國的美國總統，似乎有意步其後塵的布蒂吉格，若然真的駐華，聲稱懂8國語言的他不妨也學習中文，方便和中國領導人打關係，私人關係在國際事務中的價值如何重要，老布殊和基辛格最清楚。我建議，布蒂吉格也先改一個沒那麼難記的中文名字吧，Buttigieg英文亦很難唸，大家不知有何中文名建議？布得傑？畢特賈？不特假？