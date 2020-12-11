進軍灣區拓內銷 把握雙循環商機

還有不到3星期，2020年便過去；這一年，非比尋常。疫情肆虐，打擊全球經濟，國際商貿步入新常態，為企業帶來重重挑戰。雖然世界各地的實體展覽及商貿活動因疫情受阻，貿發局仍積極靈活應對，推出各項數碼平台，包括「秋季採購匯｜網上展」及綫上的國際會議，例如亞洲物流航運及空運會議、一帶一路高峰論壇，鞏固香港作為全球商貿展覽及會議中心的地位。今年我們推行的T-box（Transformation Sandbox）計劃更深入幫助中小企，參與T-box的港商可以透過我們的支援服務，開拓新市場，提升服務及產品，或穩步轉向數碼化。

大灣區作試點 認識內地市場

疫情令各國經濟增長放緩，不過中國卻例外。國際貨幣基金組織（IMF）預期，今年全球經濟按年下跌4.4%，而中國則「疫」市升1.9%，是全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，加上早前中央提及「暢通國內大循環，促進國內國外雙循環」的發展策略，強調以內需拉動經濟增長，刺激更多消費需求，為港商帶來新機遇。例如，今年「雙十一」購物節總成交額高達4,982億人民幣，刷新紀錄。中國市場潛力巨大，香港貿發局將全力協助港商進入龐大的內銷市場。

然而，內地擁有獨特的分銷網絡、消費文化、多元的綫上綫下行銷渠道以及不同的法規，要成功進入這市場並不容易。港商必須認識內地的「新零售」模式，綫上綫下同時進行銷售及推廣，並加速數碼化升級轉型，包括通過利用內地最流行的社交平台和手機程式。而從未進入內地市場的港商則可以「粵港澳大灣區」為試點，並善用跨境電商服務。

3大措施 助港商打入灣區

為令港商更易打入內銷市場及大灣區，貿發局推出了以下3大措施協助中小企：

第一，我們計劃明年推出「GoGBA」一站式平台，協助港商進軍大灣區市場，平台服務涵蓋大灣區相關營商資訊及生活指南、市場及政策資訊、會議展覽及推廣活動等，協助往返大灣區工作和生活的港商加快適應融入社區。

第二，我們正積極籌備在深圳開設「T-Box大灣區服務中心」，全面提升貿發局深圳辦事處的功能，透過「T-box升級轉型計劃」，更進一步協助港企拓展大灣區市場。

企業在轉型時要考慮多方面的因素，包括財政、人力資源是否能配合，落實轉型的時間表及目標，後備方案等。「T-box計劃」邀請逾百商會、組織、專家做顧問，為港商解決疑難，並推薦合適的服務，包括商務諮詢、工作坊、政府資助、市場資訊及交流機會，協助港商掌握趨勢、提升技能、擴展商脈，從而作出明智的商業決策。

貿發局亦將在大灣區推出「企業國際化服務計劃」，創造機會給服務業的港商參與大灣區企業投資海外的項目，培育以大灣區為根的中國跨國企業。

第三，現時港商若在內地沒有公司或合作夥伴的情況下開拓內銷市場，經常會遇到各類難題，包括進口報關、物流配送、銷售營運、稅款安排、貨款結算等。貿發局看準市場所需，推出了「寄售易」（ConsignEasy）服務計劃，一站式處理這些事宜，讓中小企可以「香港交貨、香港收錢」，更輕鬆便利地善用「香港˙設計廊」的綫上綫下銷售網絡，發展內地零售業務。「香港˙設計廊」目前在內地有40多個銷售點，遍及北京、上海及大灣區，並在電商平台包括天貓、淘寶和京東商城開店。

此外，香港作為國際商貿平台，亦是亞洲區內最重要的展覽採購中心，企業亦可以引進外國品牌或產品到內地市場，拓展新的商機。貿發局新推出網上展覽及升級版「貿發網採購」平台，打破地域限制，讓港商加強與內地買家接觸，開拓新客源，建立更多商貿聯繫。

善用資源 走出困境拓新機

香港是世界上最自由的經濟體之一，並擁有遍及全球的商貿網絡，可提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務。展望未來，貿發局將全力協助中小企把握內地「雙循環」政策，以及粵港澳大灣區所帶來的商機。

我們期望這一系列措施有助港商走出當前困境，在疫境下尋找新商機。貿發局會繼續積極配合特區政府的工作，支援中小企通過大灣區進軍內銷市場，以及進行升級轉型。我們呼籲港商善用所有資源，包括政府資助及貿發局全方位的平台來發展生意。貿發局明年亦會推出新的方針，以至一連串活動及計劃協助港商開拓新機遇，敬請各位留意。

▲ 「T-Box大灣區服務中心」透過「T-box升級轉型計劃」，協助港企提升產品和服務，拓展大灣區市場。（貿發局圖片）