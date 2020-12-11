AI做紅娘 真可締結良緣？

日本政府為逆轉超低生育率，計劃推出人工智能（AI）配對計劃撮合情侶。AI可根據人們不同喜好及性格等，推算他們與哪些人較合拍，包括本港在內的配對公司都陸續採用。

日本擬推科技聯誼 提高生育

日本首相菅義偉表示，會在明年撥款20億日圓推動聯誼計劃、用科技撮合年輕人。據外媒報道當地會使用一款AI相親系統，這款科技在當地婚姻介紹所中已得到廣泛使用，幫助人們在更廣大範圍內，根據所填寫的個人資料，包括興趣愛好、價值觀等找到合適對象。

當地部分地區政府疫下亦不忘做媒人，例如靜岡縣富山市政府早前在一個停車場舉辦一場社交隔離相親活動，多位年輕男女把車駕駛至對方旁邊，用無綫電對講機聊天。

日本政府之所以如此着緊替年輕人尋覓另一半，只因當地生育率創歷史新低，去年平均只有1.36，與不結婚及晚婚有關，亦有說法指當地崇尚過勞的職場文化，不利當地年輕打工仔組建家庭。

分析DNA 配對愛情基因指數

據《福布斯》分析指，全球交友App市場總值高達120億美元，與千禧世代（1981至1996年出生）及Z世代（1997至2012年出生）的生活方式密不可分。AI技術在此類軟件中起關鍵作用，例如Tinder會根據用戶在音樂串流軟件Spotify上的播放紀錄，替他們尋覓音樂品味相似的另一半。

更甚者，現時有部分配對公司嘗試分析用戶的DNA，幫助他們找到合適伴侶。本港DNA Perfect Match今年從外國引入此類技術，顧客提供口腔組織樣本，經化驗後找出「人類白血球抗原」（Human Leukocyte Antigen，簡稱HLA）編碼，再與資料庫中的異性比對，就可得出雙方的「愛情基因指數」，根據外國經驗，匹配程度達70%以上的男女在性格、生活習慣等方面會很合拍。

工作忙碌 青年網上結識對象

基因定真情聽似科幻小說情節，惟約會文化隨時代一同進化，YouGov一項研究發現本港41%曾使用約會網站或App，千禧世代中的比例更高達46%，68%不認為這種方式與綫下結識有任何分別。新地旗下廣場在2017年進行的訪問亦發現，73%表示會在網上結識戀愛對象，因沒有時間限制、及不用面對面交談，避免尷尬。

本港與日本一樣出名工時長、生活忙碌，生活圈子難免因此變得狹窄，用科技結識另一半或是為數不多的方法。然而，天普大學日本分校有學者對用科技做紅娘的做法不抱希望，直指幫助低收入年輕人解決在職貧困、職場性別不平等之類的問題更為實際。

交友平台及AI相睇崛起的背後，反映的或是年輕世代漸失去綫下拍拖的時間與能力，值得政商與社會各界反思。

▲ 不少年輕世代因生活忙碌，生活圈子狹窄，漸失去綫下拍拖的時間與能力，要靠配對公司幫助他們找到合適伴侶。（新華社資料圖片）