釋放祖堂地活化新界 紓房屋短缺

特區政府最新一份施政報告提出，要切實解決社會的深層次矛盾。報告中指出，房屋是香港眾多問題的癥結，不會放棄「明日大嶼」計劃，但此計劃甚具爭議，亦屬長遠方案，故中短期盡快開發新界土地，仍然刻不容緩。要「活化」新界，必須多管齊下，除土地共享先導計劃外，如何釋放逾2,000公頃的祖堂地最為關鍵。中央政府一直支持特區政府依法施政，當局只要在《基本法》保障私有產權的前提下，追本溯源地正確理解《新界條例》原意，找出符合整體宗族成員最大利益之方案，將可為新界帶來新景象，同時大大紓緩全港房屋短缺的困境，達致多贏。

涉2400公頃 比明日大嶼更大

粵港澳大灣區是國家極重視的發展戰略，香港要融入國家發展大局，抓緊難得機遇，必須先透徹理解自身不足，再以新思維作出貢獻。香港本身並非無地可用，但全港111,000公頃土地，卻只有7%是房屋用地，遠低於其他大城市，包括倫敦、紐約，甚至是新加坡。事實上，新界8,300公頃的農地中，大量未被發展，當中包括「祖地」和「堂地」，即一個氏族共同擁有之財產，佔約2,400公頃，總面積比「明日大嶼」填海造地更大。

全港約有7,300個祖堂地，歷史悠久，分布極為零碎，業權分散，不少已經丟空荒廢，難以作有系統發展。祖堂地往往位處一大塊土地的中央，如未能出售，會阻礙鄰近土地發展，故此需要透過轉售整合，才能發揮土地價值。根據《新界條例》第15條規定，每一個祖堂都須由委任司理（manager）管理，司理須取得當區民政事務專員發出的同意書，方可出售該地段。發展祖堂地最大的困難，在於現時實際上的出售門檻極高。過去多年，專員只會在所有宗族成員同意下才會發出同意書，大大增加放售難度，以致祖堂地及鄰近土地的整體規劃和發展受到極大限制。

祖堂地出售門檻 法例無規定

過去5年，民政專員只就逾300個申請發出同意書，眾多民政專員不同意出售的個案中，基本上都拒絕向司理披露任何關於反對者身份或反對的原因。然而在法律層面上，《新界條例》中並沒有任何條文規定出售門檻，或政府處理同意出售申請的程序，沒有訂明即使只有一名宗族成員反對，民政專員便不得給予許可，亦沒有訂明全體成員必須一致同意才可出售。需知道一些宗族成員數以千計，還有不少身處海外或音信杳然，取得他們一致同意是不切實際的。

政府近年積極發展新界，不少宗族成員亦嘗試出售祖堂地以配合發展，縱使民政事務總署與鄉議局早於2018年已成立新界祖堂事務工作小組，研究便利祖堂處理土地事宜，但至今商討無果。民政專員在處理祖堂問題上不作為，令祖堂地發展無期。專員其實有責任根據公法及行政法（public and administrative law）處理申請，並有「查究的職責」（Tameside duty），在決策之前作出充分的查究，採取一切合理步驟了解所有相關的資料，查詢適用的中國習俗和反對的理由，並將大部分宗族成員的整體利益納入重要考量後，決定應否同意出售土地。

事實上，港府在1982年起實施地區行政計劃，當中民政事務專員作為政府在地區的代表，被賦予「確保透過部門之間的磋商及合作迅速解決地區問題」，以及「當工會、法人團體與居民之間有爭議時，擔當調停的角色」等職責。民政專員應該更主動承擔職責所在，例如在祖堂地交易出現紛爭時進行調解，充當中間人的角色，起碼讓雙方有溝通協商的渠道，知道大家支持及反對的理由，而非推搪塞責，任由祖堂地束之高閣。

一處鄉村一處例 民政專員應酌情

過往法庭曾在個別案件中，根據就該案件提出適用於有關祖堂地的傳統習俗之證供，指祖堂地交易要取得宗族成員一致同意，但也有判例說明，只需要各房負責人同意即可。因此，要打破祖堂地難以出售的僵局，應按照傳統習俗，「一處鄉村一處例」處理，若有關交易得到宗族各房或分支的負責人（而毋須全體宗族成員）的支持，民政專員便應給予同意。按照《新界條例》，民政專員的確有酌情權因應實際情況，為維護宗族成員的整體利益而主動促成交易。

土地是香港的稀有資源，面對嚴重的住屋短缺，不應再容許個別宗族成員以不合理的要求或藉口，阻止大多數成員的出售意願，阻礙有潛力土地的發展，這明顯不符合香港社會的整體利益。行政長官在施政報告中亦強調，從管治角度，如房屋問題未能解決，社會難以長治久安。

無論如何，祖堂地問題一日未能解決，對發展大局有根本性影響。韓正副總理早前已表明，任何有利於保持香港長期繁榮穩定的事情，中央會全力支持，特區政府只要多聽各界意見，擺脫僵化程序，大家團結一致，必定可令港人安居樂業，香港將會更加繁榮穩定。

▲ 新界8300公頃的農地中，約2400公頃為祖堂地，總面積比「明日大嶼」填海造地更大。（資料圖片）