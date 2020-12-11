疫廈頻現惹恐慌 資源不足速解決

新冠肺炎新例持續高企，全港頻現爆疫屋苑，但港府近日經過連番慌忙混亂，始於昨日基本解釋了啟動強制檢測的原則。即使政府過去從沒有腹稿如何妥善應對疫廈，亦應嚴陣以待抵住這個眼前最大的挑戰，不要以資源不足為理由，反要火速調撥足夠人手和資源來推行新刊憲的禁足令，妥善支援居民和穩住民心，也要考慮有需要時延長上限至14天，以求盡早切斷傳播鏈。

釐清強檢原則 還須禁足配合

全港新症連續3天破百宗，昨日單計本地個案已有102宗，當中34宗不明源頭。九龍灣麗晶花園第6座前晚突遭勒令強制檢測，D單位人士昨日再送赴隔離檢疫營，兼即日以快速檢測找出該坐向有1人初步陽性，激起恐慌。

由2月青衣長康邨康美樓開始，新冠肺炎每一波都有疫廈，政府近日立憲推出7天禁足令，冀能做到應檢盡檢，惟無論馬鞍山錦豐苑錦蕙閣為何一天間由自願變強制檢驗，海怡半島怡雅閣、東頭二邨貴東樓等重災區居民須否強檢，背後原則皆不清不楚。

直至昨午，衞生防護中心張竹君醫生才釐清，同一大廈4個不相識單位皆有確診，便會發出強制檢測令，主要旨在鼓勵檢驗。然而，據醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷分析，港府還須在疫廈實施禁足令，以減少人流，方便追蹤傳播鏈，更要延長和劃一禁足令至14天，看齊流行病學追蹤、醫學監察基準，其間檢測兩次，以防走漏案例。

不僅內地，多個先進國家皆有實行不同程度的小區封鎖來抗疫，如在澳洲本地疫情清零逾1個月的維多利亞州，墨爾本曾完全禁止9幢約3,000名公屋大廈居民外出5至14天，更派出警察駐守。

為免再度全面封城，紐約市力圖精準抗疫，正利用染疫數據、加強檢測和緊密追蹤，做到逐個街區封鎖；新加坡外勞宿舍爆疫高峰時，凡有新例即全幢封鎖14天，9月起已可放寬至僅封單一確診樓層或坐向，以求減少住客所受影響。

紐星精準封鎖 港欠配套推行

除非因建築考慮要轉送檢疫處所，港府應安排疫廈居民完成兩次檢測期間，原址隔離14天，嘗試斷絕隱形傳播鏈。眼下疫廈湧現，特首須跨部門協調，調撥更多人力物力支援衞生防護中心和相關居民，如找區內餐廳提供膳食，再聘用失業人士派發，並考慮津貼強制檢疫期間失去收入而經濟上確實有需要支援的人士，像新加坡和台灣便每日提供約580和275港元。

港府近日每以沒有禁足令配合，拒絕再推全民檢測，但現時終於有法理基礎做到小區禁足，卻連專家顧問袁國勇都認同，當局尚未準備好相應配套，只能呼籲居民留家。這不是在在反映港府缺乏有前瞻性的全盤抗疫大計，一直只能頭痛醫頭，無法走出惡性循環嗎？港府是時候大幅增撥資源，精準禁足，盡快遏下這一波極為嚴峻的疫情。

責任編輯：劉婉雯