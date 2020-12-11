  • 20°C
香港時間 : 20201211日 (五) 04:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卡通人物進駐荃灣廣場及The ONE 陪你過開心聖誕節

行政人員版 04:00 2020/12/11

分享：

近年年輕人愛創業，黛安收到風，一班卡通人物都唔執輸，話想趁住聖誕走去創業，其中蠟筆小新就率先去到荃灣廣場霸定靚位，即日起至明年2月21日會有期間限定專門店，專售多款由日本直送新貨，包括扭蛋、文具及家品等。有公關姊妹係小新粉絲，已睇中咗小新同學學生裝，話集齊一套擺喺office，望住都開心呀。多個迪士尼人物同Sanrio角色亦由即日起至明年1月3日，聯手喺荃灣廣場1樓長廊助陣，除擺檔「A Playful Christmas！期間限定店」外，仲合力砌出高達3米高聖誕樹同1.6米高摩天輪，以吸引人流，小熊維尼仲話為咗今個聖誕，首度發售2款獨家新貨「小熊維尼色丁咕𠱸」，粉絲唔好錯過喇。

黛安仲收到風，Goolygooly Friends更隨着韓流襲港，同一商場內設5大超巨型主題專區，包括5米高幻彩疊影聖誕樹等。另外，只要喺本月19日至27日Like荃灣廣場社交平台，及上載指定打卡照到個人fb或ig，就可獲可愛小貓Pinkbibi氣球。

公關姊妹仲話，近日有另一股韓流都去咗The ONE，原來係KAKAO FRIENDS嘅Apeach領軍開設全港首個「桃」氣主題概念店，有近60款獨家發售相關精品，仲有消費獎賞，只要消費滿$500就可獲得1本手記，名額只得700個，由本月12日起，換完即止。

本文轉載自《晴報

The ONE有近60款KAKAO FRIENDS精品，唔少係獨家發售。

荃灣廣場的3米高迪士尼毛公仔聖誕樹，打卡一流。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 小朋友唱聖誕歌拍片上載 有機會獲海港城$500聖誕禮物
今日
小朋友唱聖誕歌拍片上載 有機會獲海港城$500聖誕禮物
八卦名利場 - 賺積分、即抽即中、每周大抽獎 恒基商場驚喜三重獎
今日
賺積分、即抽即中、每周大抽獎 恒基商場驚喜三重獎
八卦名利場 - Payme雙12快閃優惠 消費時令鮮果$300減$88
今日
Payme雙12快閃優惠 消費時令鮮果$300減$88
八卦名利場 - 太古地產「白色聖誕專車」 播歌籌款社區送暖
今日
太古地產「白色聖誕專車」 播歌籌款社區送暖
八卦名利場 - 東薈城名店倉「聖誕親親 暖暖全城」 森林系裝置帶來親密時光
2020/12/10
東薈城名店倉「聖誕親親 暖暖全城」 森林系裝置帶來親密時光

上一篇文章

太古地產「白色聖誕專車」 播歌籌款社區送暖

下一篇文章

夏威夷送機票 吸WFH人士暫居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？