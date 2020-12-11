卡通人物進駐荃灣廣場及The ONE 陪你過開心聖誕節

近年年輕人愛創業，黛安收到風，一班卡通人物都唔執輸，話想趁住聖誕走去創業，其中蠟筆小新就率先去到荃灣廣場霸定靚位，即日起至明年2月21日會有期間限定專門店，專售多款由日本直送新貨，包括扭蛋、文具及家品等。有公關姊妹係小新粉絲，已睇中咗小新同學學生裝，話集齊一套擺喺office，望住都開心呀。多個迪士尼人物同Sanrio角色亦由即日起至明年1月3日，聯手喺荃灣廣場1樓長廊助陣，除擺檔「A Playful Christmas！期間限定店」外，仲合力砌出高達3米高聖誕樹同1.6米高摩天輪，以吸引人流，小熊維尼仲話為咗今個聖誕，首度發售2款獨家新貨「小熊維尼色丁咕𠱸」，粉絲唔好錯過喇。

黛安仲收到風，Goolygooly Friends更隨着韓流襲港，同一商場內設5大超巨型主題專區，包括5米高幻彩疊影聖誕樹等。另外，只要喺本月19日至27日Like荃灣廣場社交平台，及上載指定打卡照到個人fb或ig，就可獲可愛小貓Pinkbibi氣球。

公關姊妹仲話，近日有另一股韓流都去咗The ONE，原來係KAKAO FRIENDS嘅Apeach領軍開設全港首個「桃」氣主題概念店，有近60款獨家發售相關精品，仲有消費獎賞，只要消費滿$500就可獲得1本手記，名額只得700個，由本月12日起，換完即止。

本文轉載自《晴報》

▲ The ONE有近60款KAKAO FRIENDS精品，唔少係獨家發售。

▲ 荃灣廣場的3米高迪士尼毛公仔聖誕樹，打卡一流。