每人1萬在家工作津貼

這段時間在家工作的機會多了，女兒也經常在家上課，才發覺家居很多設施都已經過時，或同一時間使用時不敷應用。

首先出現問題的是Wi-Fi路由器，以前在家的時間不多，即使速度慢一點、上網情況不穩定而且多死角位，也沒有的起心肝去更換，反正對我們的生活沒有太大的影響。現在經常3個人同一時間視像會議，Wi-Fi不穩定比疫情起伏更影響大家心情，還是趕緊趁有情緒病之前去買一組新的路由器。

家中的打印機出現小毛病已經一段時間，我們還是以拖得就拖的心態去看待，直至女兒說要測驗考試要打印試題，萬一出錯影響成績的話，打擊可能和公司失去一個大客差不多。於是我們又急急走去買一部新的打印機。由於時間就是金錢，我們決定買一部打印速度較快的鐳射打印機。

在家工作，水電也用多了，尤其是7、8月的第3波高峰期，電費創了入伙以來的新高。

還有一個不容易解決的問題，就是房間數目不足，幸好兒子住在大學宿舍，我們才有足夠的「直播室」使用。

如果我在家工作花費多了，我想我的同事也面對同樣的情況，我決定為集團的後勤員工，提供每人1萬元在家工作津貼，讓他們添置器材、買防疫用品或交水費、電費，希望幫補一下他們的額外支出。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》