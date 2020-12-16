中銀香港數碼化企業金融服務 協助中小企業轉型持續發展

近年科技發展迅速，各行各業已逐步藉着數碼轉型來增強競爭力，加上今年疫情爆發，促使中小企業加快數碼轉型的步伐，以適應新的經營環境。不過，中小企業普遍欠缺充足的資源及科技人才，因此，尋找銀行作為合作夥伴，是他們常用的數碼轉型方案。

坊間有不少銀行提供數碼化企業金融服務，選擇眾多，客戶在揀選合適服務時要注意甚麼？中銀香港交易銀行部副總經理何永賢認為，客戶可從幾個方面作考量方向，「銀企之間的有效互動，是客戶考慮的關鍵因素。除此之外，還要綜合考慮銀行的快速服務能力、更簡潔的數碼化流程和更豐富的觸達渠道，以符合自身所需。」簡而言之，客戶需要的是從前端到後台豐富而完整的體驗，並因應環境改變及時響應，小心選擇「以客戶為中心」的數碼轉型方案。

關注五個轉型方向

事實上，銀行在協助企業進行數碼轉型時，會特別關注五個方向，何永賢表示，「第一，分析客戶身處行業所面對挑戰，利用行業整體場景戰略協助他們解決經營痛點，賦能企業解決問題；第二，利用科技支持產品與服務創新，尋找企業經營的突破點；第三，善用銀行可提供數據，實現智能化管理，改善企業營運及財務管理方式；第四，借助自動化流程提升成本效益；第五，構建敏捷管理和開放合作，提高效率。」

何永賢補充：「針對中小企業而言，特別需要關注數碼化技術方案實現的容易程度。目前市場銀行提供不同方式的Ready-to-use雲端服務，結合傳統的銀行服務渠道，可加速為中小企業帶出數碼轉型的價值。」

中銀香港近年推出多種數碼化服務幫助客戶轉型，譬如推出環球交易銀行iGTB平台，提供iGTB NET網銀和iGTB MOBILE流動應用程式全新渠道等。此外，中銀香港亦有參與建設香港金管局「貿易聯動」（eTradeConnect）平台，並優化BoC Bill綜合收款方案，提供二維碼和非接觸式支付，以提升中小企業的競爭力。

▲ 何永賢認為，目前市場銀行提供不同方式的Ready-to-use雲端服務，結合傳統的銀行服務渠道，可加速為中小企業帶出數碼轉型的價值。

高效的支付及收款方案

此外，隨着企業營商模式越來越數碼化，企業客戶對快捷電子收付款的需求也銳升。根據中銀香港今年上半年的數據顯示，超過96%的企業支付在線上辦理，而在疫情期間，消費者也更趨向於用電子支付的方式向商家付款。中銀香港推出的「BoC Bill綜合收款服務」，是一項專為商戶而設的綜合線上下收款及交易管理服務，處理包括各種銀行卡支付，以及處理本港非接觸式收款服務，並具備收款、退款對賬等理財功能，可以安全地接受多種支付方案，幫助客戶輕鬆處理商舖日常營運。

展望未來，中銀香港將繼續積極投入資源進行服務創新，何永賢表示，「我們會進一步深化數碼化轉型，「以客戶為中心」，將數碼化發展融入客戶經營管理全流程，將場景化服務穿透到社會發展的各領域。打造功能齊備、市場競爭力強、客戶滿意度高的企業金融線上服務平台，助力企金業務轉型。」

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上述產品及服務受條款及細則約束。

（資料由客戶提供）