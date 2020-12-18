疫苗進展與經濟復甦成2021年焦點 靈活資金配置抵禦市場波動

2020年初疫情爆發，多國採取封城等嚴謹的防疫措施，造成經濟活動停擺，美股從2月的高位下跌至3月的低位18,591點，短短個多月跌幅高達26.2%，港股在期內也跌了22%，一度引起市場恐慌。隨後美國聯儲局推出大規模2.3萬億美元救市措施，舒緩市場恐慌情緒，使股市開始逐步回升。直至年尾，在疫苗有突破性進展的刺激下，美股收復所有失地，於11月24日道指收報30,045點，首次突破30,000點。

今年環球股市先低後高的走勢主要由增長股帶動，展望2021年，疫情仍然是市場焦點。首先，為應對疫情，各大藥廠正加緊研發疫苗，相信不久將來可進入大規模測試以至使用階段，將有助刺激消費信心及全球經濟復甦步伐。此外，疫情加速了數碼經濟模式的推進，預期一眾新經濟股仍具備增長潛力，值得看高一綫。而當疫情逐漸緩和及經濟逐步復甦時，亦有利於周期性板槐如原材料、工業、非必需消費品、通信科技及健康護理等重拾動力，預期舊經濟板塊可望重新獲得投資者青睞。

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新的《全球經濟展望》報告，預期中國經濟今年增長為1.9%，預測為唯一有增長的主要經濟體，而2021年增長預期則為8.2%。報告認為中國今年4月解除封鎖後，經濟回復正常的速度超過預期，因此，中國有望繼續帶領經濟復甦，支撐亞洲風險資產的表現。

新政府施政方針成焦點

雖然中國市場與多個板塊值得看好，但投資者仍要關注美國新任總統於2021年1月入主白宮後的施政方針。假如新政府對舊政府實施的政策作大幅改革，例如取消美國企業的稅務優惠，或會對美國經濟帶來負面影響。而新政府對中國的態度，例如會否在知識產權保護及地緣政治方面繼續向中國施壓，使中國科技企業在國際市場被打壓而影響業績，也值得投資者留意。

觀乎去年在相近似的投資環境中，成功的關鍵在於靈活建構資產組合，並將投資策略擴展至更多地區及資產類別。展望2021年的市場走向，預期經濟情況會從疫情陰霾下穩定地復甦，但中美關係的走向仍會為市場帶來不穩。因此，2021年也適宜採取審慎及平衡的投資策略，在尋求高風險、高回報的資產類別時，也要聚焦一些債券、基金等提供穩定回報的產品，以抵禦市場波動。

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