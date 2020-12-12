越野跑鐵人黃浩聰 破紀錄完成100公里麥理浩徑

近年愈來愈多人欣賞香港郊野之美，除了行山遠足及露營，亦有人愛越野跑，以速度走勻全港山嶺。越野跑好手黃浩聰早前創下壯舉，為全港第一人以「最快已知時間」（FKT），挑戰全長100公里的麥理浩徑，最後以10小時38分鐘完成。

活躍於越野跑的黃浩聰，在體壇成績相當出眾，他身兼消防員及消防處體能教練，在2011年24歲時正式開始跑步，跑步年資約9年。除了在香港各大賽事屢獲佳績，更曾代表香港往世界各地出戰國際賽，2019年獲「四大極地超馬巡迴賽」總冠軍。

無間斷自我挑戰

在12月4日，阿聰進行了一項香港史無前例的挑戰，以「最快已知時間」（Fastest Known Time，簡稱FKT）跑畢香港全條麥理浩徑。現時全球FKT有超過7,000個紀錄，香港只有3個。他解說：「因為今年疫情關係，跑手們都不能出國參賽，因此開始挑戰FKT，全球爆紅大受歡迎。我也不例外，沒有比賽有點不習慣，作為運動員生涯很短暫，所以希望在狀態好時尋求突破。」

阿聰選擇挑戰麥理浩徑有原因：「麥里浩徑是香港歷史最悠久而且路綫最長的山徑，風光優美如畫，在海外亦具知名度。麥理浩徑於70年代啟用，當時科技不發達，因此長度、攀升幅度等資訊也沒有實質數字。之前試過在毅行者跑過，但今次路綫略為不同。」

是次挑戰不單止全走這麼簡單，他更以「自我補給」（Self-Supported）增添難度，即全程沒有拍檔，孤身一人去跑。「今年5月我發起過HK360挑戰，分4日環繞港九新界及大嶼山跑，不過當時沿路有陪跑者，作補給、支持及領航。通常很少長程路綫會自我補給，因為計算要很精準，太少補給品能量不足，太多又會增加負重，拖慢速度。」

努力備戰麥徑

阿聰於9月正式開始籌備，備戰過程並非一帆風順，他意外扭傷腳腕，本來預期需要半年時間才能康復，結果他沒有灰心或放棄，勤力做針灸、拉筋及按摩，出乎意料地很快復元，重新投入操練。在挑戰前個半月進行密集式訓練，進行50公里分段試跑，並查清楚補給位置、計算所需裝備以及控制飲食等。

麥理浩徑大部分都是山路，由西貢北潭涌經沙田至屯門，他自己最喜歡第四段馬鞍山至基維爾營地一段，路段很好跑，沿途更有壯麗美景，既有居高臨下風光，亦能飽覽高峻巍峨山勢，讓他能全情投入狀態，跑得相當順暢。

不過來到最後90至100公里的引水道，雖然地勢最平坦，但就最為吃力，因為當時身體能量已很少，對肌肉可說是折磨，而且補給品已相當緊絀。

香港第一紀錄

途中更遇上突發事件，在約35至50公里一段，他剛離開水浪窩時，不慎將水樽打破。當時身上只有這一枝清水及一枝濃縮運動飲品，結果他在這個半小時，完全沒喝過一啖水，後來有溪水水源，惟有迫不得已飲用。

最後阿聰成功以10小時38分完成，比預期11小時更快了20分鐘，為香港FKT創下了一個亮麗的佳績。他自己也感到相當滿意：「越野跑教曉我的是，要抱持着世事永遠不會完美的心態，前路即使崎嶇不平，盡力發揮自己能力就好，保持樂觀，否則就會被負面情緒如緊張及壓力影響自己。」

越野跑考驗身心

進行越野跑最好有路跑的基礎，要訓練好攀升下降的技巧，阿聰說：「最主要是降低重心，步幅細而密，更要多觀察路面情況，運用五官去留意位置，以免迷失方向及減少意外發生的機會。因為上山後就未必有補給，因此越野跑要帶齊裝備，外套、手機、清水、食糧及八達通等都很重要。」

另外心理質素也很重要，越野跑很多時會遇上很多困難，例如被蜜蜂螫、天氣不佳、跌爛電話等，阿聰笑說：「以上問題我也親身經歷過！上到山後只有自己能幫到自己，因此要保持樂觀的精神及態度，憑一己之力去解決問題。」下一個目標，他希望繼續進行FKT系列挑戰，解開一個聲稱以45分鐘由北潭凹跑完蚺蛇尖頂的江湖傳聞，他也想證明自己能否做得到。

注重行山禮儀

他觀察到以前很少人參與越野跑，自從SARS後，愈來愈多人認識到大自然的療癒作用，行山以外亦開始跑山。尤其今年疫情下，很多人熱衷於郊野遊，走上山頭避世。不過平時沒有行山習慣的人，忽略了行山的文化及禮儀，所以黃浩聰成立的跑會，也致力推廣行山禮儀。「例如遇到行山人士時一定要打招呼，讓其他人知道要通過，希望能做到共融，減少磨擦及衝突。」

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推介針草帽路綫

黃浩聰力讚香港山巒壯麗：「香港這彈丸之地，繁榮都市卻有豐富的自然環境及郊野路綫，亦不時舉辦多項越野跑賽事，絕對是越野跑手的天堂！」他說香港四大行山徑麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑及各大郊遊徑，也能進行越野跑，可視乎能力及安全來選擇並規劃路綫。

除了對自己有象徵意義及代表性的麥理浩徑以外，他也喜歡跑青山及大帽山，亦是經常訓練的路綫。「『針草帽』為香港著名的跑山路綫，全長約16公里，攀升幅度大，相當有挑戰性。起點有士多及水機作補給，沿途風景開揚清幽，更可跨越香港最高峰大帽山，終點也有馳名的蓮姐茶水亭，適合有跑山經驗的人士。」

作者：張頌婷

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 香港越野跑手黃浩聰，單人匹馬以 10 小時 38 分鐘完成整條麥理浩徑，為「最快已知時間」紀錄。（被訪者提供）

▲ 麥里浩徑曾被譽為全球最美麗山徑之一，相當有代表性。（被訪者提供）

▲ 因為是「自我補給」，因此盡量輕裝上陣，有水機或汽水機便要停下作補給。（被訪者提供）

▲ 阿聰曾參加越野跑界殿堂級賽事「環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）」，在法國、意大利及瑞士三國跑山，以第 6 名完成。（被訪者提供）

▲ 阿聰踏遍納米比亞沙漠、戈壁沙漠、亞他加馬沙漠及南極，成為 2019 年「四大極地超馬巡迴賽」總冠軍。（被訪者提供）

▲ 麥理浩徑風景極佳，有山有水，沿途路經城門水塘主壩。（被訪者提供）

▲ 5 月時阿聰自發 HK360 挑戰，由其他人支持環繞港九新界及大嶼山跑一圈足足 360 公里。（被訪者提供）

▲ 在訓練時阿聰不忘幫襯大帽山著名的蓮姐茶水亭。（被訪者提供）