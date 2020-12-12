大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕

雖然日本的新冠肺炎疫情反覆，但國內的主題樂園仍不斷更新中。像大阪環球影城官方宣布，因疫情而押後開幕的新園區超級任天堂世界，已定於明年2月4日啟用，令粉絲引頸以待。

大阪環球影城日前發布了園區內的主要遊樂

...