大阪USJ超級任天堂世界 瑪利奧賽車實景亮相明年2月開幕 副刊版 2020/12/12 分享： 雖然日本的新冠肺炎疫情反覆，但國內的主題樂園仍不斷更新中。像大阪環球影城官方宣布，因疫情而押後開幕的新園區超級任天堂世界，已定於明年2月4日啟用，令粉絲引頸以待。 大阪環球影城日前發布了園區內的主要遊樂 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 2020/12/11 京都清水寺歷時3年修葺完成 40億日圓重建寺院內外 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 2020/12/08 橫濱紅磚倉庫披上璀璨燈飾 聖誕市集洋溢大正浪漫 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 2020/12/01 日本teamLab東京冬季限定展覽 讓兒童畫聖誕老人投放熒幕 參加台東旅遊快閃活動贏機票 2020/11/27 參加台東旅遊快閃活動贏機票 橫濱高達主題園區12月13日開幕 2020/11/20 橫濱高達主題園區12月13日開幕 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 遊戲 AR Twitter 大阪 主題樂園 任天堂 環球影城 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入