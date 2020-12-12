鴻福堂健康聖誕禮物低至6折

鴻福堂最近推出多款聖誕節健康禮物，款款窩心又滋潤，有些更有高達6折的優惠。其中的美顏佳節禮物，包括有補氣美肌飲兩盒，原價$336（兩盒共16包，見圖），現推出6折優惠，即只需$200。補氣美肌飲以多種

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