日本威士忌近年又流行又升值，在內地一早已成喝酒及送禮潮流。但其實不熟悉的酒客，只知道它貴，但卻經常對它了解不多，鬧出不少笑話。

首先，當我們說日本威士忌，很多朋友第一印象，不是味道，而是包裝。望眼過去，似足「響」這種，有個大大手寫毛筆字在酒瓶上，高雅低身水晶酒瓶式包裝（相比更多大廠蘇格蘭威士忌而言），就覺得是日本貨。但不知道，其實很多飲的未必真是日本製酒。

沒法子，日本威士忌潮流在中國持續熱炒，之前在免稅店都沒貨，去日本遊的中國遊客大批入貨，有些則當紀念品或手信，令銷量大幅飈升，供不應求。有瘋狂需求，就有古怪詭計去滿足。

先不說別的，其實日本出口的威士忌，就算是真酒廠出品，都不保證是日本本地釀造，好多只不過是貼標，即可能由蘇格蘭採購散裝到日本加工而成。這在法例上不是造假，因根本日本沒有這方面的原地生產才算日本酒的限制。單看下日本這方面的蒸釀量數據，對比它出口量數據，就知它自產量不可能追得上出口量。所以，大批到中國的日本威士忌，有日本加工酒，更誇張的，則是另一種更新的潮流貨，叫日式威士忌。

日式威士忌在宣傳上，差不多不提它其實是中國釀製，而是包裝上，跟足著名的日本威士忌款式，譬如說，有個牌子，把「響」這個字，變成另一個中文字，但包裝一樣，標題是日式威士忌，但你又不能告它，因為中國並沒有對所謂「日式」威士忌的界定。

當然，那是用來欺騙想追趕這日本威士忌潮的無知群眾了，因為看它定價，當然就笑出來，一瓶可能只是賣百多元，淘寶還買一送一，有可能是日本貨嗎？