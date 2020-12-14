「怎麼每次上磅，他都較我輕得多、輕得快！我們每天吃的都差不多，他更偶爾偷喝凍奶茶！」Karen望着老公Alex，不忿地向我呻；我笑着回應：「我每次遇上兩夫婦一同減重，都總會聽到類似對白。」

我安慰Karen：「你減重的進度其實挺不錯。目前已減掉11磅，比預期快；千萬別與男性比較，因為男性減磅的速度較女性相對快。」Karen轉而望向我：「真的嗎？他已減掉16磅呢，真不公平！」我笑說：「因為Alex新陳代謝較你快。」

當我們處於靜態或睡覺時，身體仍需進行呼吸、血液循環、排走身體毒素、促進細胞生長、維持身體器官運作的各個過程；新陳代謝就是指人體每日進行這些活動基本所消耗的熱量；新陳代謝較快的人，每天的熱量消耗較多，減磅速度自然較快。

我解釋：「Alex的體重180磅，你的體重138磅，他身體每天所消耗的熱量當然較你多，所以體重愈高的人，新陳代謝也較快。其次是先天因素，男性肌肉量較女性多，肌肉量多的人，新陳代謝亦較快。」Karen點點頭說：「女性先天卻是脂肪多。」我笑說：「雖然我們並非要刻意增加肌肉，但在減重過程中，絕不建議攝取過低熱量，以防身體肌肉流失；很多人不吃早餐或以為節食就可有助減磅，其實飲食攝取不足，身體所減去的只是肌肉，脂肪卻沒有減少，新陳代謝更因而下降，結果減重速度愈來愈慢。」我邊看Karen的飲食日記，邊問：「怎麼你在周六日都只有兩頓正餐？」她尷尬笑說：「那兩天都睡至下午一時，不覺肚餓便索性少吃一餐。」

要維持新陳代謝，每天最少進食三餐正餐，每餐應包含豐富蛋白質食物，如雞蛋、瘦肉類、海鮮類、低脂奶、豆腐、豆漿等，因為蛋白質需消耗身體較多熱量以進行消化、吸收的過程，攝取充足蛋白質亦有助減少肌肉流失。另外，每天飲用八至十杯清水，還有正常排便、充足睡眠，也有助促進腸道蠕動、血液循環，有利減重，所以謹記瘦身並非只顧盲目節食。