六木甲食引入台灣人氣櫻桃鴨 副刊版 2020/12/14 分享： 香港品牌六木甲食近期將台灣人氣美食櫻桃鴨引入香港，這款鴨曾經傳入歐洲，在英國櫻桃谷大量繁殖，因而得名。其肉質細嫩、油脂分布平均，肥而不膩，大受食客歡迎，甚至大量外銷至日本。而六木甲食的櫻桃鴨則是由法國 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 新港城中心送Sanrio精品 2020/12/12 新港城中心送Sanrio精品 Paper Moon聖誕Brunch首度登場$398 /位 2020/12/12 Paper Moon聖誕Brunch首度登場$398 /位 鴻福堂健康聖誕禮物低至6折 2020/12/12 鴻福堂健康聖誕禮物低至6折 208 Duecento Otto 慶祝10周年推出全新菜單 2020/12/11 208 Duecento Otto 慶祝10周年推出全新菜單 IKEA荃灣分店推出 外賣自取派對套餐85折 2020/12/11 IKEA荃灣分店推出 外賣自取派對套餐85折 飲食資訊 餐廳情報 香港 英國 歐洲 品牌 台灣 美食 法國 HKTV Mall 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入