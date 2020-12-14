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六木甲食引入台灣人氣櫻桃鴨

副刊版 2020/12/14

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香港品牌六木甲食近期將台灣人氣美食櫻桃鴨引入香港，這款鴨曾經傳入歐洲，在英國櫻桃谷大量繁殖，因而得名。其肉質細嫩、油脂分布平均，肥而不膩，大受食客歡迎，甚至大量外銷至日本。而六木甲食的櫻桃鴨則是由法國

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欄名 : News

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