內地禁廢紙進口 港業界做好準備？

一直以來，香港的廢紙處理，9成以上依賴出口，絕大部分輸出中國。然而，中國政府宣布，自明年1月1日起（也就是大半個月後），將全面禁止廢紙等廢品進口，違者非但要退運貨物，還須負上刑責。2017年，香港曾因內地收緊進口政策，觸發市面停收廢紙潮，這次市場衝擊規模更大，我們做好準備了嗎？

有廢紙出口商對筆者表示，已收到香港環保署通知，明年起暫時無法向內地出貨。另有出口商指出，現時香港每月廢紙量約4萬噸，9成以上出口中國，但過了這個星期，今年的進口配額也告用完，再收到廢紙也只能暫存。這位業者透露，有行家提議罷工、罷收，向政府施壓，但更多忙着聯繫泰國、越南、台灣、南韓等亞洲市場，另覓出路。

疫下一櫃難求 運費大增

另覓出路也不見得是坦途。疫症封城、加上貨運旺季，近日貨櫃一櫃難求。全球最大貨櫃船運經營者及貨櫃船供應商馬士基（MAERSK）發出通告，指疫情「對世界經濟貿易的發展及供應鏈運轉帶來了前所未有的影響及挑戰」。所謂的影響及挑戰，指的是市場上缺吉櫃可用、需要面對更長的檢疫檢驗天數、船運脫班延期等，簡而言之，就是運費大增。

有廢紙出口業者直言，即使搶到貨櫃，運費也急升一倍，大大攤薄利潤。尤有甚者，香港廢紙還得迎上美日等地高質廢紙的競爭，出口東南亞也不見得有優勢。

動盪如此，要不是環保署9月推出俗稱「中央收紙」的廢紙收集及回收服務計劃，由公帑保證街舖回收價不少於每公斤7角，相信很多業者早就撑不下去。然而，市場失靈，靠政府插手揼水，短期支援還可以，若業界要持續依賴政府輸血，欠缺「自我造血」的機能，亦非長遠對策，對廣大納稅人也不公道。故此，盡早落實廢物收費，讓污者承擔處理責任，增加回收誘因，至關重要。

需提醒的是，政府補助計劃的另一目的，是提升行業水平，希望扭轉淋水、呃秤等陋習；但經營環境艱難，不少業者為圖利，淋水情況故態復萌，政府務必認真監管，勿「隻眼開隻眼閉」，錯失改正的機會。

「港紙」變「國紙」？ 未知之數

廢紙出口商早洞悉中國政府停收廢紙的打算，一直爭取容許香港廢紙以某種名目進口內地，成事則能穩定出口量，避開外國貨的競爭；若然成功爭取，則「港紙」變「國紙」（內地廢紙），收購價水漲船高，可以激活整個產業。只是，這究竟屬長遠計劃，抑或短期過渡安排？是悉數吸納我城廢紙，還是限量接收？這些仍是未知之數。港府至今尚未公布內地接收香港廢紙的計劃，意味着未必能在明年之前復收廢紙，不能「無縫交接」。這不禁令業界憂心，如意算盤打得響嗎？

事事靠北大人，不如自己爭氣。政府在屯門環保園批出造紙廠合約，預計2023年投產，處理全港約3成廢紙，奈何承辦商爛尾，當局正打算收回土地。剛發表的施政報告宣告，將於2021年上半年招標，在環保園另設紙漿生產設施，期望2024年或之前運作。

港府的廢紙政策跌跌撞撞，回收率恐怕仍要經歷以年計的低蕩期，也就是說，遭棄置到堆填區的廢紙量，勢將高踞不下。而我預估，政府即將公布的減廢成績單《都市固體廢物監察報告》，去年全年的廢紙棄置量將首度突破100萬公噸。

但願我錯。