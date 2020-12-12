啟德站已通車 屋苑基座設商場

【現有配套】交通配套方面，區內居民原本只能依靠巴士出入，惟區內提供的巴士綫不多，天寰對出的沐安街設3條巴士綫，前往大角咀、高鐵西九龍站以及筲箕灣。不過，港鐵啟德站已經在今年2月通車，乘搭1個站到鑽石山

...