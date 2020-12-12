啟德站已通車 屋苑基座設商場 置業家居 2020/12/12 分享： 【現有配套】交通配套方面，區內居民原本只能依靠巴士出入，惟區內提供的巴士綫不多，天寰對出的沐安街設3條巴士綫，前往大角咀、高鐵西九龍站以及筲箕灣。不過，港鐵啟德站已經在今年2月通車，乘搭1個站到鑽石山 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 今日 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 甲廈、商場陸續落成 體育園主場館可容納5萬觀眾 今日 甲廈、商場陸續落成 體育園主場館可容納5萬觀眾 8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮 今日 8個新盤明年登場 維港1號跑道區頭炮 啟德1號（I）交投活躍 平均呎價$2.2萬 今日 啟德1號（I）交投活躍 平均呎價$2.2萬 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 今日 天寰業主持貨3年 普遍賺幅逾10% 最新專欄文章 更多 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 今日 基建落成+社區成型 啟德大變天 樓價睇 高一綫 OASIS KAI TAK鄰近啟德站 樓價3年升幅不足1成 今日 OASIS KAI TAK鄰近啟德站 樓價3年升幅不足1成 嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬 今日 嘉匯連平台特色戶 呎價逾$2.6萬 龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易 今日 龍譽現逾70個放盤 開放式「5字頭」有交易 啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交 今日 啟德1號（II）低層2房 $1,120萬成交 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入